Карманники в метро Санкт-Петербурга: Самые опасные станции и как в толпе вычислить воришку

Ежедневно в метрополитен спускаются сотни тысяч, а то и несколько миллионов петербуржцев и гостей города. Это один из самых удобных видов транспорта: недорого, быстро и без пробок. И наиболее безопасный. Не считая грабителей, которые промышляют в подземке: воруют у пассажиров телефоны, планшеты, кошельки.

Один из недавних случаев. В начале марта 2020 года полиция накрыла банду карманников в петербургском метрополитене. Правоохранители задержали шестерых участников организованной группы: младшему – 25, старшему – 41. Самая большая сумма, которую им удалось украсть за раз – 1,5 млн рублей. Сложно представить, что кто-то ездит в метро с таким состоянием, но факт есть факт.

Корреспондент «КП» выяснила, каких мошенников можно встретить в метро, на каких станциях они чаще всего разгуливают и по каким схемам работают. А также узнала, что делать, если тебя все-таки ограбили.

СТАНЦИЯ «ГОП-СТОП»

Все о ворах в метро не понаслышке знает начальник отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска Максим Вайсберг. Без малого три десятка лет он посвятил себя поиску карманников.

- Они не привлекают к себе излишнего внимания, наоборот стараются слиться с толпой, - рассказывает Максим Маркович. – Внешних отличий у них нет. Чаще всего они в неброских вещах или одеваются под фирмачей (иностранцев – Прим. Авт.).

В начале марта 2020 года полиция накрыла банду карманников в петербургском метрополитене.Фото: Артем КИЛЬКИН

Обычно работают группой, где у каждого распределены роли. Несколько человек отвлекают пассажиров, один шарит по карманам. «На дело» чаще всего идут в час пик, когда в подземке много людей.

- Эти люди физиономисты и хорошие психологи, - признается Вайсберг. - У них один отличительный признак: их сдает взгляд. Смотрят на пассажиров оценивающе, ищут «жертву».

Орудуют карманники в основном в центре города, на пересадочных станциях - «Невский проспект», «Гостиный двор», «Маяковская», «Сенная», «Садовая», «Спасская», «Московская». Украсть могут и на перроне, и на эскалаторе, но, как показывает практика, чаще всего это происходит при входе в вагон. Именно там создается естественная давка.

СЛУЧАЙНОСТИ НЕСЛУЧАЙНЫ

Не нужно хорошо разбираться в воровских делах, чтобы утверждать: легче украсть из зимней куртки, чем из переднего кармана брюк. Но Максим Маркович не спешит соглашаться. По его словам, все зависит от квалификации вора.

- Ширмачи используют во время кражи какой-нибудь предмет для прикрытия: куртку, пакет, рюкзак. Может свою руку: схватился за поручень, перекрыл видимость человеку и «работает», - поясняет Вайсберг. - Одна из самых нелепых, но действенных «ширм» – пирожок. Парень откусил немного и стукнул тете в нос. Она давай искать салфетку, отворачиваться. Вот в это время он ее и обокрал.

Раньше прикрытием мог стать даже живой ребенок. Но сейчас карманники такой метод не используют. В давке с младенцем на руках неудобно: народ начинает оборачиваться, расступаться, уступать место. А воришкам особое внимание ни к чему.

- Тех, кто разрезает сумки, рюкзаки, карманы, называют «писаки». Вспомните фильм «Место встречи изменить нельзя». Задержание Кирпича. Он говорил: «эту писку вы у меня в жизни не найдете». Так называли воровскую монету – заточенную до такой степени, что ей можно разрезать сумку, например, - говорит оперативник. – В ход идут четвертинки лезвия, строительные ножи. Но в метро этот способ применяют не часто. В основном – в магазинах и на рынках.

В этом «жанре», по словам Вайсберга, замечены в основном цыгане. И отрабатывают они, как правило, социально незащищенные слои населения – пенсионеров.

- Бабушка с пенсией куда интереснее, чем айфон. Телефон не факт, что получится продать, - объясняет собеседник.

Самые виртуозные карманники – щипачи. Работают без каких-либо приспособлений, полагаясь только на ловкость рук. Одна из популярных схем – один напарник толкает жертву и начинает извиняться, а другой в это время шарит по карманам.

Орудуют карманники в основном в центре города, на пересадочных станциях. Так что здесь нужно быть предельно внимательным.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ? ТОЛЬКО ЗА КРАЖУ КОРОНЫ!

О том, что вас могут обокрасть, в петербургском метрополитене предупреждают только в вагоне звуковым оповещением. В московской подземке также висят небольшие плакаты.

- У нас одно время видел где-то в центре такой плакат, но его потом убрали. Потому что люди начали возмущаться: как так, что подумают о нас иностранцы. Наоборот, иностранцы будут лучше следить за своими вещами, - утверждает Вайсберг. - Нет нации, которая не страдает от так называемых «пикпокетов» (pickpocket – с англ. вор-карманник – Прим. Авт.). Если только там, где нет карманов, и за все расплачиваются бусами. Как, например, в Африке.

В петербургском метро за 2019 год зарегистрировано 133 кражи, но это лишь официальные данные.

- Многие не сразу замечают пропажу и возможно даже не подозревают, что обчистили их в подземке, - комментирует оперативник. - Не всегда обращаются в полицию. В большинстве случаев пишут заявление, когда кража весомая: дорогой телефон, ноутбук, планшет или немаленькая сумма денег.

В основном карманниками становятся наши соотечественники, приезжие встречаются намного реже.

- Есть профессионалы из южных стран - таджикские воры, но их по пальцам пересчитать можно. Они еще с советского времени воруют. Им уже за 50, - признается специалист. - Хватает среди южных карманников и тех, кто работает на грани грабежа и разбойного нападения. Это в большинстве случаев молодежь. Для них это как развлечение.

Если вас обокрали в метро – обратитесь к постовым на станции. Они передадут заявление в дежурную часть, и направят вас в территориальный отдел полиции.

- Нельзя ничего откладывать на завтра или послезавтра. Чем больше времени прошло с момента преступления, тем сложнее его потом раскрыть, - поясняет Вайсберг.

К слову, за тайное хищение мошенникам светит до пяти лет тюрьмы. Но так строго почти никого не наказывают.

- Чтобы получить такой срок, не знаю, что нужно украсть. Наверное, корону у английской королевы, - отшучивается оперативник.

Полиция напоминает пассажирам не класть ценные вещи в карманы.Фото: Александр ГЛУЗ

КОНКРЕТНО

Как защитить себя

- Не кладите ценные вещи в карманы. Разложите их по разным отделениям сумки

- Не ездите в метро с крупной суммой наличных

- Не демонстрируйте свой кошелек и не оставляйте в нем пароли от банковских карт

- Зайдя в метро, сумку лучше снимать с плеча и прижимать к себе. Можно повесить через плечо, чтобы замок находился у вас на виду.

- Вставайте подальше от входа в вагон. Так грабителю будет труднее выскочить на перрон и скрыться.

- Запарольте свой телефон: вор не сможет расплатиться или перевести деньги с привязанной к нему карты

- Запомните номер поезда и вагона, в котором едете. Если обнаружили пропажу сразу, то по камерам видеонаблюдения можно быстро вычислить вора

- Не стесняйтесь закричать, если увидели или почувствовали, как вор лезет в карман

КСТАТИ

До 1 октября 2019 года в метрополитене существовало свое следственное подразделение. Сейчас в подземке обеспечивают безопасность только сотрудники патрульно-постовой службы, которые следят за порядком на станциях.