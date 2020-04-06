2020-04-06T17:12:59+03:00
Общество

Список правил для выхода из дома в Мурино в период самоизоляции: что важно соблюдать, чтобы не получить штраф

В период самоизоляции жителям Мурино нужно придерживаться списка правил для выхода из дома, рассказываем, что важно, чтобы не получить штраф
Сергей ВОЛЧКОВ
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Несмотря на настоятельные рекомендации правительства жители Мурино не горят желанием самоизолироваться.Несмотря на настоятельные рекомендации правительства жители Мурино не горят желанием самоизолироваться.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с главами районов заявил, что жителей города Мурино — первого закрывшегося на карантин в регионе — с 6 апреля 2020 года начнут штрафовать за несоблюдение самоизоляции. Это известие заставило поволноваться как самих муринцев, так и их соседей из других городов и поселков. Рассказываем, каких правил лучше придерживаться, выходя из дома в Мурино в период самоизоляции, чтобы не иметь проблем с полицией. Но сразу успокоим: жесткие меры касаются прежде всего тех, кто вернулся из заграницы.

Пока что город открыт на въезд и выезд - закрыть его полностью, по словам губернатора Ленобласти, нет ни возможности, ни необходимости. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока что город открыт на въезд и выезд - закрыть его полностью, по словам губернатора Ленобласти, нет ни возможности, ни необходимости.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Речь идет только о тех людях, которые вернулись из-за границы и были отправлены на двухнедельный карантин на дому, - рассказала изданию руководитель пресс-службы правительства региона Екатерина Путронен. - Их регулярно проверяют участковые и сотрудники Роспотребнадзора. К кому-то — если, например, в семье был подтвержденный случай заболевания новым коронавирусом — заходят по несколько раз в день. Теперь если кого-то во время очередного обхода вдруг не окажется дома — ему будет выписан штраф в соответствии с новыми поправками в административный кодекс.

Между тем в самом Мурино отмечают: даже если в городе вдруг захотят ввести всеобщую «финансовую повинность» за выход из дома, сделать это будет крайне сложно.

- Во-первых, у нас сейчас, можно сказать, прошла первая волна ужаса, и народ стал возмущаться, - рассказал «Комсомолке» источник в городской администрации. - У нас телефон не умолкает: люди звонят, спрашивают, что это такое происходит, почему их заставляют сидеть дома, почему они не могут выйти с ребенком поиграть на детской площадке. Объясняешь, что площадки каждый день обрабатывают антисептиками — не верят, все равно стоят на своем.

Городские власти объясняют: ввести в городе штрафы для всех, кто вышел из дома без необходимости, будет крайне сложно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Городские власти объясняют: ввести в городе штрафы для всех, кто вышел из дома без необходимости, будет крайне сложно.Фото: Артем КИЛЬКИН

Осложняется дело, по словам нашего собеседника, тем, что на местном уровне ловлей нарушителей попросту некому заниматься. Полиция и Росгвардия муниципальной администрации не подчиняются, дружинники заняты помощью волонтерам. Сами сотрудники администрации загружены работой по самую макушку. Так что кого отправлять прочесывать улицы — вопрос пока открытый.

Напомним: на 6 апреля в Ленобласти зафиксировали 62 случая заражения коронавирусом нового типа. Три человека выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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