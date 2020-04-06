2020-04-06T16:43:18+03:00
Общество

УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель

Решение было принято в целях поддержки клиентов Банка, столкнувшихся со снижением клиентского потока из-за карантина
Степан СТЕПАНОВ
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УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель. Фото предоставлено банком УРАЛСИБ.УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель. Фото предоставлено банком УРАЛСИБ.
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Отмена минимальной фиксированной ставки по торговому эквайрингу – очередная мера в рамках комплексной программы Банка УРАЛСИБ по поддержке клиентов сегмента малого бизнеса. Так, например, специально для своих клиентов Банк разработал упрощенный процесс оформления кредитных каникул. Воспользоваться ими может предприниматель - заемщик Банка в сегменте малого бизнеса любой отрасли. Условия по кредитным каникулам предусматривают возможность отсрочки до 9 месяцев - как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.

Также Банк УРАЛСИБ расширяет возможности удаленных сервисов для клиентов малого бизнеса. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса, в любой момент получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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