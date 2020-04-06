2020-04-06T16:46:48+03:00
Общество

УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам и накопительным счетам

Выплата процентов по-прежнему будет происходить ежемесячно
Степан СТЕПАНОВ
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УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам и накопительным счетам. Фото предоставлено банком УРАЛСИБ.УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам и накопительным счетам. Фото предоставлено банком УРАЛСИБ.
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Банк УРАЛСИБ улучшил условия по накопительным счетам и картам c начислением процентов на остаток. С 1 апреля 2020 года по дебетовой карте «Прибыль» размер начислений на ежедневный остаток составляет 5% годовых без ограничений по сумме остатка. Выплата процентов происходит ежемесячно. Карту «Прибыль» можно открыть во всех отделениях Банка УРАЛСИБ.

С 6 апреля 2020 года Банк повысил ставки по рублевым счетам дебетовой карты «Копилка» и накопительным счетам «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет». Ставки увеличились на 1 процентный пункт и составляют от 3 до 6,3% годовых в зависимости от типа счета и остатка. Проценты по-прежнему начисляются ежемесячно на минимальный остаток денежных средств.

С 3 апреля 2020 года УРАЛСИБ повысил ставки по базовому вкладу «Доход», в том числе в пакетах услуг «Приоритет», «Статус» и «Прайвет». Ставки увеличиваются при размещении средств на срок 3 и 6 месяцев.

Также повышены ставки по сезонному срочному вкладу «Высота». При размещении средств на срок 3 месяца базовая ставка составляет 6% годовых в рублях. Кроме того, можно увеличить ставку до 6,5%, получив надбавку к ставке в размере 0,5% годовых на сумму вклада до 1,5 млн рублей при одновременном оформлении в Банке одного или нескольких инвестиционных продуктов на выбор на сумму от 100 тыс. рублей.

Изменения коснулись и вклада «Пока вы дома». Банк повысил до 6% годовых процентную ставку, начисляемую во второй процентный период (51-100 дней). Таким образом, ставки по периодам теперь составляют 7%-6%-5%-4% годовых. Средневзвешенная ставка за весь срок вклада составляет 5,5% годовых. Также была изменена периодичность выплаты процентов - теперь они будут выплачиваться не в конце срока вклада, а по периодам - в дату окончания каждого процентного периода - на отдельный счет.

Банк также снизил минимальную сумму вклада «Высота» и «Пока вы дома» до 30 тысяч рублей (ранее - 100 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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