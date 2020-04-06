Музей Fotografiska и компания Essity представили онлайн-выставку «Сила рук»

Стокгольмский центр современной фотографии Fotografiska и международный производитель товаров для гигиены и здоровья компания Essity представили социальную онлайн-выставку «Сила рук», подготовленную совместно со шведским фотографом Малин Фезехай. Это третья совместная выставка Essity и Fotografiska, целью которой остается привлечение внимания населения к вопросам гигиены и здоровья.

Фото: Малин Фезехай.

Главной темой работ Малин Фезехай стала гигиена рук и ее роль в преодолении барьеров на пути к благополучию всего человечества, учитывая растущую проблему мульти-резистентных бактерий.

- Мы используем наши руки для того, чтобы брать и отдавать, - говорит Фезехай, - мыть их – естественная и необходимая часть для поддержания здоровья и гигиены, которая ярко отражена в одноименном проекте «Сила рук».

Фото: Малин Фезехай.

Коллаборация с музеем Fotografiska в рамках проекта «Fotografiska For Life» является частью коммуникационной инициативы компании Essity. Через фото компания поднимает вопросы гигиенических стандартов и способов их улучшения во всем мире. Своей долгосрочной миссией представители компании и музея называют повышение осведомленности населения о вопросах гигиены и здоровья, а также пояснения, как это влияет на благополучие людей во всем мире.

- Этот проект позволяет нам достучаться до большего количества людей, рассказать им о важности соблюдения гигиены рук и о том, как мы можем остановить распространение инфекций. Было бы здорово, если бы каждый посетитель выставки стал амбассадором по надлежащей гигиене рук, - говорит старший вице-президент по коммуникациям компании Essity Джозефин Эдвал-Бьерклунд.

Фото: Малин Фезехай.

Прошлая выставка Essity и Fotografiska под названием «Рука об руку» собрала почти 250 000 шведских крон. Выставочную коллекцию фотографий этого года планируют передать в дар партнеру Essity, международной организации ЮНИСЕФ.