Аренда дачи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: куда сбежать на период самоизоляции
Спрос на аренду дачи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начал расти еще в начале марта - жители Северной стлицы посчитали, что перспективы самоизоляции на свежем воздухе лучше, чем карантин в душной городской квартире.
- Обычно рынок загородной недвижимости оживает в апреле-мае, но в этот раз активность у горожан появилась уже в марте - из-за эпидемиологической ситуации и необходимости самоизоляции, - рассказывает КП-Петербург риелтор Игорь Сачков. - Большинство запросов - это варианты аренды с апреля и по сентябрь, так как многие отказались от поездки в отпуск за границу, но и проводить лето в городе не хотят.
По сравнению с прошлым годом спрос на съемные загородные дома или дачи вырос почти в два раза. И собственники домов, конечно же, попытались на этот заработать: цены на самые востребованные предложения на расстоянии до 50 километров от Петербурга выросли почти на треть.
- Самые популярные районы - это Всеволожский, Курортный, Пушкинский, Выборгский район Ленобласти, - добавляет Игорь Сачков. - Стоимость аренды в этих районах может составлять от 80 до 200 тысяч в месяц - все зависит от местоположения и качества дома.
НА ЗАМЕТКУ
Что желательно запросить у хозяина:
- Кадастровый паспорт участка и строения.
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок и дом (в случае если дом был зарегистрирован после 15 июля 2016 года — выписка из ЕГРП).
- Правоустанавливающий документ (договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, договор дарения и т.д.).
- Документы о подключении к коммуникациям (если они есть).
- Акт о введении дома в эксплуатацию.
- Можно заказать выписку из домовой книги для того, чтобы узнать, кто зарегистрирован в доме.
- Также потребуются справки из психоневрологического и наркологического диспансера на имя собственника (во избежание возможности оспорить сделку впоследствии).
ПРИЦЕНИСЬ!
Сколько стоит в месяц?
Пригород
Курортный - 150-200 тысяч рублей
Петродворцовый - 90-200 тысяч рублей
Пушкинский районы - 80-170 тысяч рублей
Ленобласть
Бокситогорский - 9-15 тысяч рублей
Волосовский - 40-80 тысяч рублей
Волховский - 12-17 тысяч рублей
Всеволожский - 65-150 тысяч рублей
Выборгский - 35-60 тысяч рублей
Гатчинский - 40-90 тысяч рублей
Кингисеппский - 25-40 тысяч рублей
Кировский - 30-50 тысяч рублей
Лодейнопольский - 13-17 тысяч рублей
Ломоносовский - 60- 100 тысяч рублей
Лужский - 22-35 тысяч рублей
Подпорожский - 30-45 тысяч рублей
Приозерский - 40-50 тысяч рублей
Тихвинский - 10-15 тысяч рублей
Стоимость аренды зависит от площади дома и его качества.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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