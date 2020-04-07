2020-04-07T18:33:32+03:00
Недвижимость

Аренда дачи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: куда сбежать на период самоизоляции

Риелторы отмечают резкий скачок интереса на аренду загородной недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, рассказываем о самых выгодных предложениях
Любовь Холопова
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Где лучше арендовать дачу в Петербурге и Ленобласти: направления, ценыГде лучше арендовать дачу в Петербурге и Ленобласти: направления, ценыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Спрос на аренду дачи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начал расти еще в начале марта - жители Северной стлицы посчитали, что перспективы самоизоляции на свежем воздухе лучше, чем карантин в душной городской квартире.

- Обычно рынок загородной недвижимости оживает в апреле-мае, но в этот раз активность у горожан появилась уже в марте - из-за эпидемиологической ситуации и необходимости самоизоляции, - рассказывает КП-Петербург риелтор Игорь Сачков. - Большинство запросов - это варианты аренды с апреля и по сентябрь, так как многие отказались от поездки в отпуск за границу, но и проводить лето в городе не хотят.

По сравнению с прошлым годом спрос на съемные загородные дома или дачи вырос почти в два раза. И собственники домов, конечно же, попытались на этот заработать: цены на самые востребованные предложения на расстоянии до 50 километров от Петербурга выросли почти на треть.

- Самые популярные районы - это Всеволожский, Курортный, Пушкинский, Выборгский район Ленобласти, - добавляет Игорь Сачков. - Стоимость аренды в этих районах может составлять от 80 до 200 тысяч в месяц - все зависит от местоположения и качества дома.

НА ЗАМЕТКУ

Что желательно запросить у хозяина:

- Кадастровый паспорт участка и строения.

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок и дом (в случае если дом был зарегистрирован после 15 июля 2016 года — выписка из ЕГРП).

- Правоустанавливающий документ (договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, договор дарения и т.д.).

- Документы о подключении к коммуникациям (если они есть).

- Акт о введении дома в эксплуатацию.

- Можно заказать выписку из домовой книги для того, чтобы узнать, кто зарегистрирован в доме.

- Также потребуются справки из психоневрологического и наркологического диспансера на имя собственника (во избежание возможности оспорить сделку впоследствии).

ПРИЦЕНИСЬ!

Сколько стоит в месяц?

Пригород

Курортный - 150-200 тысяч рублей

Петродворцовый - 90-200 тысяч рублей

Пушкинский районы - 80-170 тысяч рублей

Ленобласть

Бокситогорский - 9-15 тысяч рублей

Волосовский - 40-80 тысяч рублей

Волховский - 12-17 тысяч рублей

Всеволожский - 65-150 тысяч рублей

Выборгский - 35-60 тысяч рублей

Гатчинский - 40-90 тысяч рублей

Кингисеппский - 25-40 тысяч рублей

Кировский - 30-50 тысяч рублей

Лодейнопольский - 13-17 тысяч рублей

Ломоносовский - 60- 100 тысяч рублей

Лужский - 22-35 тысяч рублей

Подпорожский - 30-45 тысяч рублей

Приозерский - 40-50 тысяч рублей

Тихвинский - 10-15 тысяч рублей

Стоимость аренды зависит от площади дома и его качества.

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Уточняем, что стоимость аренды зависит от площади дома и его качества

ИСТОЧНИК KP.RU

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