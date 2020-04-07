Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 7 апреля 2020 года: новые штрафы за нарушение самоизоляции

«КП» продолжает следить за распространением пандемии в Северной столице России. Мы собрали последние новости о коронавирусе на 7 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. Число людей, зараженных опасной инфекцией, вновь выросло и в городе и в Ленинградской области.

- За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 35 случаев заболевания коронавирусом. Еще пятеро пациентов заразились в регионе. Итого в городе выявили 226 заражений инфекцией. 32 пациента выздоровели, а трое скончались. В области всего 62 заражения, а выздоровление – одно. Смертей в регионе нет, - сообщает всероссийский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Первое, что следует отметить, это обновленный список штрафов в Петербурге для нарушителей режима самоизоляции. Например, игры на детской площадке для некоторых горожан могут "стоить" до 30 тысяч рублей.

Губернатор Северной столицы не стал скрывать, что обстановка ухудшается с каждым днем. Поэтому уже с этой недели Петербург будут еще тщательней мыть и дезинфицировать. И еще - власти хотят следить за самоизолированными жителями совместно с управляющими компаниями.

Между тем, в Петербурге зарегистрировали в судах материалы в отношении сразу 70 беглецов из дома. Полицейские тоже вносят лепту: больше тысячи сотрудников МВД ищут нарушителей самоизоляции в скверах и парках, закрытых от людей.

За прошлые сутки в Петербурге разоблачили сразу три фейка, связанных с коронавирусом. Первый - смерть пациента с коронавирусом в Ленобласти, о чем писали многие СМИ. Остальные два фейка сообщали о массовом заражении курсантов в институте ФСБ и стрельбе военных по гражданским, пытающимся выйти из Мурино.