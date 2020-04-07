2020-04-07T12:21:52+03:00
Телевизор

Главным редактором телеканала «Санкт-Петербург» назначен журналист Расим Полоскин

Расим Борисович вступил в должность 1 апреля 2020 года
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Расим Полоскин. Фото: Предоставлено телекомпанией Санкт-Петербург.Расим Полоскин. Фото: Предоставлено телекомпанией Санкт-Петербург.
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На телеканале «Санкт-Петербург» кадровые перестановки: с 1 апреля 2020 года главным редактором назначен известный российский режиссер и журналист Расим Полоскин.

Основная цель нового главного редактора телеканала «Санкт-Петербург» – создать современный во все смыслах, смотрибельный телеканал, который станет визитной карточкой города и культурным явлением, таким же, каким в свое время было Ленинградское телевидение, где Расим Борисович начинал телевизионную карьеру, и которое остается для него ориентиром высокого профессионализма.

Полоскин вступил в новую должность 1 апреля 2020 года. В качестве первоочередной своей задачи он видит обеспечение горожан оперативной и достоверной информацией о ситуации в Санкт-Петербурге в условиях пандемии коронавируса.

- Сейчас мы перестраиваем работу на новый формат удаленной работы, насколько это возможно, – говорит он. – И главная наша задача – выстроить в таких условиях полноценное эфирное вещание. При этом мы не останавливаем работу над проектами, которые, как считаем, будут востребованы нашей аудиторией. Командой телеканала в этом направлении уже немало сделано, но для шага вперед место всегда найдется, если мы хотим идти в ногу со временем.

СПРАВКА

Расим Борисович Полоскин с красным дипломом окончил Санкт-Петербургский институт кино и телевидения. На ГТРК «Петербург-5 канал» пришел в 1991 году. В 1997 году приглашен на канал ОРТ корреспондентом Северо- Западного бюро. В 2001 году за работу по освещению событий на Северном Кавказе указом Президента был награждён медалью «За Отвагу». Работал редактором, автором, режиссёром в отделе спецпроектов дирекции документального кино Первого канала, шеф-редактором еженедельных циклов «Громкое дело» и «Секретные истории» телекомпании РЕН-ТВ, режиссёром специальных программ дирекции информационного вещания на испанском языке канала «Russia Today», режиссёром документальных фильмов в ГК «Красный квадрат».

ИСТОЧНИК KP.RU

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