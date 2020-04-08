2020-04-08T19:31:21+03:00
Общество

«Поступок, с которого начинается цивилизация»: Петербургские бизнесмены сшили для врачей маски и стали кормить их обедами

По их мнению, питанием должны быть обеспечены сотрудники поликлиник, полицейские и работники коммунальных служб [фото, видео]
Алина ЧЕМЕРИС
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Медикам привезли в общей сложности 40 горячих обедов. Все вкусное и свежееМедикам привезли в общей сложности 40 горячих обедов. Все вкусное и свежееФото: СОЦСЕТИ
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В период пандемии, которая ударила по всем без исключения сферам общественной жизни, взаимовыручка и бескорыстная помощь друг другу выходят на первый план. Особенно это необходимо для тех, кому коронавирус только добавил работы, - в первую очередь, медикам.

Идея поддержать медперсонал пришла в голову общественнику из Петербурга Олегу Петрову, который входит в состав совета по малому предпринимательству при администрации Красногвардейского района. За помощью он обратился к своему коллеге Алексею Воробьеву – владельцу кафе, которое до пандемии славилось своими бизнес-ланчами, а сейчас работает только на доставку. Алексей с радостью откликнулся, и вот уже первые четыре поликлиники получили бесплатные обеды.

- Знаете, есть такое выражение: помогать человеку в сложный период – поступок, с которого начинается цивилизация, - говорит предприниматель. – Несмотря на то, что нам самим сейчас тяжело – продажи упали на две трети, мы решили оставаться людьми и поддерживать тех, кому это нужно. Развезли уже 40 горячих обедов – салаты, супы, вторые блюда.

Работать Олег и Алексей решили именно с поликлиниками. Они рассудили: при больницах есть столовые, где для сотрудников готовят еду. А вот работникам поликлиник полноценно пообедать действительно негде – все заведения общепита закрыты. Поэтому бизнес-ланчи, к тому же бесплатные, здесь как нельзя кстати.

- Люди, которым мы все это привозили, были очень довольны. Благодарили нас. «И было бы здорово, если бы у нас получилось снабжать обедами не только медиков, но и отделы полиции и коммунальные службы», - говорит Олег Петров. – Но мы не Рокфеллеры, и поэтому хочется привлечь к добрым делам как можно больше предпринимателей. Совместно мы сможем больше.

Также, по мнению Олега, не менее важно снабдить людей средствами индивидуальной защиты. Здесь, как он отмечает, в зоне риска в том числе сотрудники почты.

- Я недавно видел внушительную очередь у почтового отделения. В основном в ней были пожилые люди. И все без масок, - поясняет Олег. – И я подумал: а есть ли маски у самих сотрудников? Ведь они контактируют с большим количеством пенсионеров. И когда станут домой им пенсию приносить, они ведь должны быть в масках… Материал для пошива масок я уже купил, нанял тех, кто сможет их сделать. В общей сложности получится примерно штук 400-500.

Для того, чтобы те, кто нуждается в помощи, и те, кто может ее оказать, нашли друг друга как можно скорее, Олег создал группу ВКонтакте. Составом участников, признается, удивлен.

- Я думал, что эта группа в первую очередь будет интересна тем, кому нужна поддержка, - делится он. – Но по факту сейчас в ней больше людей, которые готовы помогать. Не обязательно как-то по-крупному: люди пишут – «схожу за продуктами». И таких уже немало. Меня очень обрадовало, что у нас такие добрые, отзывчивые жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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