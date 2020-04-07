МегаФон запустил курсы подготовки к ЕГЭ

МегаФон запустил специализированные онлайн-курсы по подготовке к единым госэкзаменам на собственной образовательной платформе. Школьники могут не только просматривать видеолекции, но и отправлять выполненные задания на проверку.

Сейчас на платформе «МегаФон Образование» выложены уроки по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и обществознанию. Курсы состоят из видеолекций и заданий с автоматической проверкой. Преподаватели рассказывают об алгоритмах решения заданий, а также обращают внимание на правильное оформление ответов и заполнение бланков, из-за чего ученики часто теряют баллы. В 2019 году каждый третий ученик компании-разработчика курсов получил на ЕГЭ более 80 баллов.

Курсы по математике, кроме видеолекций и текстовых конспектов, дополнительно включают разбор решений практических задач из открытого банка Федерального института педагогических измерений. Разбор этих решений позволит повысить шансы на успешное прохождение экзамена.

- Дистанционные курсы помогут школьникам подготовиться к ЕГЭ и получить более высокие баллы. Особенно это актуально, когда продолжаются школьные каникулы, и готовиться нужно удаленно. Мы планируем активно развивать это направление, добавлять другие предметы, а также подключать новые форматы. В ближайшее время на платформе появятся занятия в формате вебинаров, которые обеспечат интерактивную связь учеников с преподавателями, – отмечает генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

Также на платформе «МегаФон Образование» ученики средних и старших классов найдут полезные курсы. Им доступны уроки, которые помогут прокачать знания в различных областях математики и подготовиться к олимпиадам по предмету. Такая же возможность есть у студентов и начинающих специалистов. Для них доступны курсы по направлениям: IT, менеджмент, маркетинг, финансы. Бесплатный доступ к платформе открыт до конца апреля.