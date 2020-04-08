2020-04-08T01:02:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 8 апреля 2020 года: массовое заражение в Покровской больнице

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 8 апреля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По данным на 8 апреля 2020 года, в Санкт-Петербурге увеличилось количество зараженных коронавирусом.По данным на 8 апреля 2020 года, в Санкт-Петербурге увеличилось количество зараженных коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе на 8 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. По недоброй традиции, в городе вновь выявили новые случаи заражения опасной инфекцией.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали еще 69 случаев заболевания коронавирусом. Итого в Северной столице выявили 295 заражений инфекцией. Из этого числа 36 пациентов выздоровели, а трое скончались. В области всего 62 заражения, а выздоровление – одно. Смертей от инфекции в регионе не зарегистрировано, - передает всероссийский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Одной из главных новостей стало массовое заражение в Покровской больнице. Там выявили 6 подтвержденных случаев коронавируса. Из-за этого три отделения больницы закрыли на жесткий карантин.

Тем временем в регионе возбудили новое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе в соцсетях. Запись с фотографиями гласила о том, что в Волхове дежурят военные с оружием и бронетехникой, никого не впуская и не выпуская.

Появились долгожданные подробности самочувствия беременной женщины, заболевшей коронавирусом на 7 месяце. К сожалению, ее состояние тяжелое. Снимки легких женщины могут напугать.

Из-за теплой погоды в Петербурге резко упал индекс самоизоляции. Люди заполонили набережные, детские площадки и парки. По мнению вирусолога, это приведет к росту заболеваемости в полтора-два раза.

И, наконец, тест на коронавирус сдали уже 78 590 жителей Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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