Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 8 апреля 2020 года: массовое заражение в Покровской больнице

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе на 8 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. По недоброй традиции, в городе вновь выявили новые случаи заражения опасной инфекцией.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали еще 69 случаев заболевания коронавирусом. Итого в Северной столице выявили 295 заражений инфекцией. Из этого числа 36 пациентов выздоровели, а трое скончались. В области всего 62 заражения, а выздоровление – одно. Смертей от инфекции в регионе не зарегистрировано, - передает всероссийский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Одной из главных новостей стало массовое заражение в Покровской больнице. Там выявили 6 подтвержденных случаев коронавируса. Из-за этого три отделения больницы закрыли на жесткий карантин.

Тем временем в регионе возбудили новое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе в соцсетях. Запись с фотографиями гласила о том, что в Волхове дежурят военные с оружием и бронетехникой, никого не впуская и не выпуская.

Появились долгожданные подробности самочувствия беременной женщины, заболевшей коронавирусом на 7 месяце. К сожалению, ее состояние тяжелое. Снимки легких женщины могут напугать.

Из-за теплой погоды в Петербурге резко упал индекс самоизоляции. Люди заполонили набережные, детские площадки и парки. По мнению вирусолога, это приведет к росту заболеваемости в полтора-два раза.

И, наконец, тест на коронавирус сдали уже 78 590 жителей Петербурга.