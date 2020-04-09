«На бабушку Ларису похож!»: Боярская и Матвеев отметили день рождения старшего сына в самоизоляции

Популярные актеры театра и кино Елизавета Боярская и Максим Матвеев вместе уже десять лет. Они познакомились на съемках мистической картины «Не скажу», где сыграли влюбленную пару. И… влюбились друг в друга. Но моментального романа не последовало, так как Максим в ту пору был женат. Кроме этого, артисты жили в разных городах - в Санкт-Петербурге и Москве. Но однажды свадьба все-таки состоялась и родились дети. Первенцем стал Андрей, которого родители не показывали поклонникам целых семь лет. Ровно год назад в Инстаграмах Лизы и Максима впервые появились совместные с сыном фото, где был, конечно, и торт со свечами, точно также, как и на этот раз.

— Сокровище наше, Андрюша, 8 лет! 8 лет- чистого счастья! Расти здоровеньким, веселым, умным, добрым, справедливым, щедрым мальчиком! Ничего не бойся, твоя большая семья всегда рядом, мы тебя очень любим, - обратилась Елизавета к наследнику в посте.

Надо заметить, что дед Андрея Михаил Боярский не раз признавался в интервью, что гордится зятем и многому у него учится, а внуков Андрея и Григория просто обожает и готов с ними возиться часами. А вот бдительные поклонники не однократно подмечали в комментариях, что Максим внешне очень похож на отца Елизаветы, поэтому она и выбрала его себе в мужья. В данном случае они присоединились к поздравлениям:

«Красавчик какой! И на маму, и на папу похож... Будь счастлив, малыш!», «С днем рождения, детка! Все-таки Андрюша - правильное имя», «К акие же вы красивые и настоящие… Счастья Вашей семье!», «На бабушку Ларису очень похож!»

lizavetabo Сокровище наше, Андрюша, 8 лет! 8 лет- чистого счастья!

В конце поста Елизавета не забыла попросить поклонников о главном:

- P.S: праздник -праздником, но мы сидим дома, пожалуйста, давайте проявим терпение и заботу друг о друге! Мы скоро обязательно будем гулять и наслаждаться весенней погодой, надо только немного подождать! Пожалуйста, оставайтесь дома! Спасибо. Всем чудесного настроения.