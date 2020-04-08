«Это был ее второй долгий рейс»: друзья фигуристки, заразившейся коронавирусом на круизном лайнере в Италии, рассказали о ее состоянии

Петербургская фигуристка Кристина Шошина заразилась новым коронавирусом во время путешествия на круизном лайнере. По словам знакомых девушки, сейчас 20-летняя ученица Елены Бережной физически чувствует себя хорошо, а вот ее моральное состояние - такое, что никто не позавидует.

- На корабле Кристина работала — выступала во время круизов в ледовом шоу, - рассказали «Комсомолке» друзья спортсменки. - Это как театральное представление, но только на льду.

По словам одного из знакомых девушки, это был ее второй длительный рейс. В Италию девушка отправилась еще в начале зимы — примерно в конце ноября, когда никто еще не предполагал, что вспышка новой, не известной человечеству болезни в китайском городе Ухань обернется в итоге мировой пандемией.

По словам друзей девушки, отправляясь в путешествие, она была спокойна и радостна и даже подумать не могла, что все в итоге так обернется.Фото: СОЦСЕТИ

- У всех работников лайнеров есть долгосрочные контракты — например, на полгода. Скорее всего, у Кристины был такой же, поэтому не поехать она не могла. Примерно в ноябре мы в последний раз с ней общались, - вспоминает молодой человек. - Она была совершенно спокойной, ни о чем не волновалась. Никто и представить не мог, что все в итоге вот так обернется.

Судя по публикациям в Instagram, до того, как заболеть, спортсменка работала на круизном лайнере Costa Favolosa — 13-палубном гиганте, рассчитанном на 3 780 пассажиров. Вместе с еще одним пассажирским кораблем, Costa Magica, он несколько дней провел на «карантине» в открытом океане, после чего экипажу разрешили отправить людей на берег.

По словам самой Кристины — девушка вчера, 8 апреля, давала интервью другой петербургской фигуристке, Станиславе Константиновой — всего на кораблей находилось девять россиян, считая ее саму. Все они, когда ситуация приняла серьезный оборот, прошли тестирование на коронавирус вместе с остальными пассажирами и экипажем. В итоге из девяти человек зараженной оказалась только одна Шошина.

Сейчас Кристина находится в Италии. Как вернуться домой, девушка не знает.Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас девушка находится в Италии. Разговаривать с журналистами фигуристка, как и ее родители и большинство друзей, категорически отказывается — судя по всему, она еще не отошла от шока.

- Она очень расстроена и подавлена, - рассказали «Комсомолке» знакомые Кристины, которые стараются поддерживать с ней связь. - Как, впрочем, и любой человек, оказавшийся в незнакомой стране без родных рядом. Но у нее нет никаких симптомов, да и внешне она выглядит совершенно здоровой. Скорее всего, болезнь протекает в легкой форме.

Напомним: в самом Санкт-Петербурге по состоянию на 8 апреля новый коронавирус нашли у еще 34 человек. Таким образом всего с начала эпидемии в Северной столице зарегистрировали 329 случаев заражения COVID-19.