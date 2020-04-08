2020-04-09T11:14:52+03:00
Коронавирус Covid-19

«На меня чихнули - теперь я болен»: Сотрудники «скорой» из Петербурга рассказали, на какие вызовы им приходится выезжать из-за коронавируса

Врачи неотложки жалуются, что в последнее время горожане прикрываются высокой температурой только ради того, чтобы у них на дому взяли текст на коронавирус
Роман ЛЯЛИН
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Медики рассказали, как работают во время пандемииМедики рассказали, как работают во время пандемииФото: СОЦСЕТИ
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Из-за временного закрытия плановых приемов в поликлиниках, на плечи врачей и фельдшеров «скорой помощи» свалилась огромная нагрузка. Ведь теперь к их обычным пациентам добавились еще и лжебольные, которые хотят перестраховаться и просто выяснить, нет ли у него новой коронавирусной инфекцией. Работники «скорой помощи» из Санкт-Петербурга поделились с «Комсомолкой», как изменились их будни во времена пандемии, а также рассказали, стоит ли все-таки вызывать неотложку ради анализа на Covid-2019.

- Настроение у нас на самом деле хорошее, вопреки всем домыслам о панике и сверхнагрузке, - пояснила «КП-Петербург» одна из сотрудниц «скорой помощи». - Мы знали, куда шли. И до пандемии бывали дни, когда вызовов много. В общем, все относительно. Но сейчас увеличилось количество пациентов, которые просто подозревает у себя коронавирус. Кому-то кажется, что на них, например, начихали, и они тут же звонят 112 и жалуются на температуру. Приезжаешь, а по факту они просят, чтобы у них взяли анализ на коронавирус. Но мы на дому не делаем такой анализ. Стоит об этом всем знать, прежде чем без причин вызывать врачей «скорой».

Врачи скорой помощи ездят в защитных костюмах Фото: СОЦСЕТИ

Врачи скорой помощи ездят в защитных костюмахФото: СОЦСЕТИ

Паника из-за коронавируса, по словам фельдшера, бывает у всех горожан. И у тех, кому 18 лет, и у пенсионеров. Но что любопытно, пожилые, оказывается, звонят в скорую в разу меньше - в этой ситуации они оказались намного спокойнее остальных.

- Когда мы приезжаем на вызов, стараемся успокоить человека, если он паникует, всем объясняем, что если есть какие-то подозрения на коронавирус, нужно дойти до поликлиники, сдать анализы, - рассказывает медик. – Говорим, что очень нужно пересидеть карантин и самоизоляцию. Да, всем хочется погулять, но чем мы лучше соблюдаем самодисциплину, тем быстрее выйдем из дома.

Работа с теми, кто все-таки действительно находится в зоне риска из-за коронавируса, медикам тоже хватает. И эта работа у них уже отлажена.

В таком виде их встречают пациенты Фото: СОЦСЕТИ

В таком виде их встречают пациентыФото: СОЦСЕТИ

- Мы прошли специальное обучение, как надевать защитный костюм, также нас всегда предупреждают, когда нужно быть в нем - если у пациента действительно есть подозрение на коронавирус, - делится фельдшер. - Народ к нашей новой форме относится по-разному. Кто-то встречает нас фразой: «Так я вас и представляла», другие могут устроить истерику. Было такое, что кричали: «Я что такая заразная?». Когда приезжаем к потенциально больному коронавирусом, измеряем температуру, слушаем фонендоскопом, смотрим горлышко, заглядываем в нос, делаем кардиограмму. Много вопросов задаем. После этого всего уже решаем, как поступать дальше.

Сами врачи советуют не паниковать Фото: СОЦСЕТИ

Сами врачи советуют не паниковатьФото: СОЦСЕТИ

Если у пациента все-таки есть подозрение на коронавирус, его увозят в больницу. А врачи отправляются на другой вызов. Но отдых пока никто не отменял. После сточной смены медики уходят на трехдневные выходные. Точнее - самоизоляцию.

- После смены мы обрабатываем лицо, руки, стираем одежду на работе, обеззараживаем, - продолжает медик. - Кто-то из нас близко к сердцу не воспринимает пандемию. Кому-то, возможно, страшно. Но по большей части мы просто делаем свою работу и все. Нас самих проверяют на коронавирус - меня, правда, пока только один раз, слава богу, все хорошо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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