2020-04-09T01:00:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 9 апреля 2020 года: новая смерть пациента с инфекцией

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По данным на 9 апреля 2020 года, в Санкт-Петербурге в очередной раз увеличилось количество заболевших коронавирусом.По данным на 9 апреля 2020 года, в Санкт-Петербурге в очередной раз увеличилось количество заболевших коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» сделала подборку последних новостей о коронавирусе на 9 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. К сожалению, в Северной столице прибавилось количество больных, зараженных опасной инфекцией.

- За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали новые 34 случая заболевания коронавирусом. Итого в Северной столице выявили уже 329 заражений инфекцией. Из данного числа пациентов за все время выздоровели 43 человека, а трое (по официальной информации – Прим. ред.) скончались. В области всего 94 случая заражения, а выздоровлений – три. Смертей от инфекции в регионе не зарегистрировано, - передает всероссийский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В 122 клинической больнице, по предварительным данным, скончался четвертый больной с коронавирусом. Им оказался рабочий из Молдовы, у которого лечили гангрену стопы. Однако в комздраве Петербурга не подтверждают смерть иностранца именно от коронавируса.

Губернатор Петербурга подписал закон о штрафах для нарушителей карантина по опасной инфекции. Одного нарушителя уже успели наказать. Им стал горе-отец, отправившийся гулять с малолетним ребенком на закрытую детскую площадку. Как итог – минус 15 тысяч рублей.

Власти города выделили 500 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты. Теперь у Петербурга есть 4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. К слову, ежедневный выпуск медицинских масок в Северной столице вырос до 200 тысяч штук.

Также журналисты «Комсомолки» лично проверили, каково жить в коммуналке во время режима самоизоляции и как проходит дистанционное обучение школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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