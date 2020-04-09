Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 9 апреля 2020 года: новая смерть пациента с инфекцией
«Комсомолка» сделала подборку последних новостей о коронавирусе на 9 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. К сожалению, в Северной столице прибавилось количество больных, зараженных опасной инфекцией.
- За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали новые 34 случая заболевания коронавирусом. Итого в Северной столице выявили уже 329 заражений инфекцией. Из данного числа пациентов за все время выздоровели 43 человека, а трое (по официальной информации – Прим. ред.) скончались. В области всего 94 случая заражения, а выздоровлений – три. Смертей от инфекции в регионе не зарегистрировано, - передает всероссийский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В 122 клинической больнице, по предварительным данным, скончался четвертый больной с коронавирусом. Им оказался рабочий из Молдовы, у которого лечили гангрену стопы. Однако в комздраве Петербурга не подтверждают смерть иностранца именно от коронавируса.
Губернатор Петербурга подписал закон о штрафах для нарушителей карантина по опасной инфекции. Одного нарушителя уже успели наказать. Им стал горе-отец, отправившийся гулять с малолетним ребенком на закрытую детскую площадку. Как итог – минус 15 тысяч рублей.
Власти города выделили 500 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты. Теперь у Петербурга есть 4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. К слову, ежедневный выпуск медицинских масок в Северной столице вырос до 200 тысяч штук.
Также журналисты «Комсомолки» лично проверили, каково жить в коммуналке во время режима самоизоляции и как проходит дистанционное обучение школьников.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»