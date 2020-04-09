За сутки количество зараженных новой инфекцией в России увеличилось на 1459 человек. Так, число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года составило 44 человека. В общей сложности с начала пандемии в городе зафиксировано уже 373 случаев заражения.

- В Санкт-Петербурге на 9 апреля зафиксировано еще 44 случаев заражения коронавирусом. Все больные находятся под наблюдением медиков в Боткинской больнице, - сообщили в комитете здравоохранения.

Еще 18 случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Ленинградской области. Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 112 человек. И того, вместе на Петербург и регион - 485 случаев инфицирования коронавирусом.

Также накануне, по предварительным данным, стало известно о четвертой смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге. Им оказался рабочий из Молдовы, у которого лечили гангрену стопы. Комитет здравоохранения эту информацию пока не подтверждает.

Ранее сообщалось о том, что первая зараженная коронавирусом беременная женщина была отключена от аппарата ИВЛ, но все еще находится в реанимации. По сообщению губернатора Александра Беглова, ее заразил муж, который вернулся из Финляндии.