2020-04-09T13:08:24+03:00
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года составило 44 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге 9 апреля увеличилось количество зараженных коронавирусомВ Петербурге 9 апреля увеличилось количество зараженных коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

За сутки количество зараженных новой инфекцией в России увеличилось на 1459 человек. Так, число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года составило 44 человека. В общей сложности с начала пандемии в городе зафиксировано уже 373 случаев заражения.

- В Санкт-Петербурге на 9 апреля зафиксировано еще 44 случаев заражения коронавирусом. Все больные находятся под наблюдением медиков в Боткинской больнице, - сообщили в комитете здравоохранения.

Еще 18 случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Ленинградской области. Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 112 человек. И того, вместе на Петербург и регион - 485 случаев инфицирования коронавирусом.

Также накануне, по предварительным данным, стало известно о четвертой смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге. Им оказался рабочий из Молдовы, у которого лечили гангрену стопы. Комитет здравоохранения эту информацию пока не подтверждает.

Ранее сообщалось о том, что первая зараженная коронавирусом беременная женщина была отключена от аппарата ИВЛ, но все еще находится в реанимации. По сообщению губернатора Александра Беглова, ее заразил муж, который вернулся из Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коты и кошки ищут «работу на удаленке» в Санкт-Петербурге
Петербургским школьникам выдали больше 130 тысяч продуктовых наборов
Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге 9 апреля 2020 года: В Покровской больнице диагноз подтвердился сразу у 11 человек
Чемпионка мира по пауэрлифтингу перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей
Минометную мину выловили из реки в Санкт-Петербурге
Девушку изнасиловал пьяный сосед в Кингисеппе
Первое заседание по делу историка Олега Соколова отменили из-за коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года составило 10 человек
Вывозной рейс из Таиланда в Петербург перенесли на сутки
Хулиганы расстреляли окно жилой квартиры в Петербурге
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года составило 4 человека
Вандал разгромил могилу на Красненьком кладбище в Санкт-Петербурге
Число зараженных коронавирусом в Ленинградской области 9 апреля 2020 года составило 18 человек
Полиция поймала «сантехника», обокравшего пенсионерку у нее дома
Более 8,8 тысяч человек за сутки прошли тест на коронавирус в Санкт-Петербурге
Три больницы начали принимать больных коронавирусом в Санкт-Петербурге
На проспекте Косыгина иномарка влетела в столб, погиб молодой водитель
К онкоцентру в Песочном с 9 апреля вновь начнут ходить автобусы 109А
Массово горящие поля в Петербурге попали на видео
Жесткая массовая драка в Санкт-Петербурге попала на видео