«За мной одним никто не полетит»: Путешественник застрял на яхте на острове в Атлантическом океане

Один в чужом государстве, на острове, в крошечном городке размером чуть больше половины Шушар, без друзей и без надежды вернуться в Россию в ближайшее время. Такая судьба постигла петербургского путешественника Максима Озерного. В сентябре он на своей парусной яхте «Ксанаду» присоединился к большой морской экспедиции, следующей из России в Антарктиду. Но из-за досадной поломки сошел на берег в Чили — и не узнал мир, в котором уже вовсю властвовал новый коронавирус.

«ВСЕ ВЫГЛЯДЕЛО СПОКОЙНО»

На видео, которое прислал в редакцию «КП» Максим Озерной — зеленые горы, яркое синее небо и мягко волнующийся океан. С виду — рай на земле. Только климат не райский: 500 миль до Антарктиды, даже летом может обрушиться снежный шквал. Да к тому же и от рая можно порядком устать — особенно если провести в нем месяц безвылазно.

Максим Озерной - капитан хоть и опытный, но все же поход в Антарктиду должен был стать его первым большим путешествием. Фото: предоставлено героем публикации

- Я участвовал в историко-научной экспедиции в честь 200-летия открытия Антарктиды, - вспоминает петербургский без пяти минут Робинзон. - Несколько парусных яхт из разных городов должны были пройти по маршруту Беллисгаузена и Лазарева.

К водному походу Максим Озерной подключился из Франции и успел пройти восемь тысяч морских миль. По пути заходил в порты в разных странах — в Аргентине, Бразилии, на Канарах - но ничего необычного не замечал и о том, что по миру расползается пандемия COVID-19, даже не догадывался. До тех пор, пока уже на подступах к Антарктиде, в проливе Дрейка, «Ксанаду» не получила поломку — на яхте полетела трансмиссия (механизм, который соединяет мотор с гребным винтом, - прим. ред.). Капитан решил не рисковать и отвел судно в Чили, на остров Наварин, в маленький городок Пуэрто-Уильямс.

- Я хотел уже заканчивать экспедицию, - рассказывает Озерной. - Договорился с местными о том, что яхта постоит у них в порту до следующего сезона, купил билеты домой, собрал сумку. И в самый последний момент, уже накануне вылета, узнал, что мой рейс отменили.

Пуэрто-Уильямс - крошечный городок. Вот так, например, выглядит центральная торговая площадь. Фото: предоставлено героем публикации

Но это оказалось лишь началом: все возможные способы добраться домой начали исчезать один за другим. В конце концов доступным остался один-единственный рейс — транзитный через Нью-Йорк, за триста тысяч рублей. Таких денег при себе у путешественника, разумеется, не было. А вскоре в ангаре закрыли и маленький самолетик, который должен был отвезти его в столицу Чили Сантьяго. И стало ясно: все, что происходит — всерьез и надолго.

НЕОЖИДАННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

- Пуэрто-Уильямс закрылся на карантин стремительно, - рассказывает Озерной. - Отменили паром, перестали работать школы, гостиницы, бары и даже продуктовые магазины. Я бы мог уйти через пролив Бигля в Аргентину, но, во-первых, «Ксанаду» уже подняли из воды, чтобы подготовить к зимовке, а во-вторых, Аргентина тоже закрыла границы! Так что мне при всем желании никуда отсюда не деться.

Рыбацкий порт в Пуэрто-Уильямс стал для петербургского путешественника "карантинной зоной". Фото: предоставлено героем публикации

Впрочем, и на карантине в самом южном городе планеты искатель приключений живет себе — не тужит. Благо, на «Ксанаду», несмотря на невеликие размеры (жилой площади — как в двух купе в обыкновенном вагоне поезда), есть все для относительно комфортного существования: пресная вода, газовая плита и даже протянутое с берега электричество. Скучновато, конечно — зато наконец-то нашлось время заняться на яхте мелким ремонтом.

В остальном же выживать и не особо стеснять себя в благах цивилизации помогает местные рыбацкий кооператив — чуть ли не единственное в городе учреждение, оставшееся работать на время карантина. Туда чилийский «Робинзон» ходит в душ, там же ловит Wi-Fi, чтобы почитать последние новости или созвониться с родными. Интервью «Комсомолке» Максим Озерной, к слову, именно так и давал: сидя на ступеньках у входа в здание кооператива, на другом конце света. Чужак в чужой стране.

Так сейчас выглядит жилище путешественника снаружи - яхту достали из воды и уложили на подпорки. Фото: предоставлено героем публикации

- Я, в общем-то, уже расслабился и получаю удовольствие. Вдобавок ко мне очень хорошо относятся местные, - рассказывает путешественник. - Даже стараются опекать. Мы быстро нашли общий язык, хотя они практически не говорят по-английски, а я практически не знаю испанский. Но тем не менее ухитряемся общаться. Они помогают мне заказывать продукты — магазины, напомню, закрыты — а я расплачиваюсь с ними наличными, которые снимаю в ближайшем банкомате. Он, по счастью, еще работает.

Покинуть Пуэрто-Уильямс раньше, чем закончится карантин, не получится. Теперь это уже очевидно.

А вот - вид изнутри. Жилой площади - как в двух купе в обычно вагоне поезда. Фото: предоставлено героем публикации

- В посольствеъ ясно дали понять, что за мной одним за тридевять земель никто самолет посылать не будет. - говорит Маским. - Чили в плане жизни, конечно, немного дешевле России, но все равно на еду уходит около пяти тысяч рублей в неделю. Еще месяц — и придется туже затягивать пояс, Но я не унываю. Стараюсь воспринимать все это как большое приключение и уже привык к местной кухне. Хотя и очень хочется временами пельмешек с борщом!