«Отойдите, вы меня заразите!»: петербурженка рассказала, как ее с детьми эвакуировали из Тайланда в Россию

Свой отпуск петербурженка Любовь Моренко спланировала еще в августе прошлого года. Увидела выгодные цены на авиабилеты в Тайланд, и сразу оплатила перелет себе, двоим детям и маме. Путешествие было назначено на 18 марта 2020 года. Отменять его из-за набирающей обороты пандемии семья не стала.

- Мы даже и не думали, что могут быть какие-то проблемы, - рассказывает Любовь «Комсомолке». – Я накануне позвонила в посольство Тайланда в Москве и спросила, стоит ли нам лететь. Ответили, что все спокойно – летите, отдыхайте. Сомнений никаких не было.

Любовь Моренко с семьей прекрасно проводила время на тайских пляжах. А потом начались приключения. Фото: Любовь Моренко

Отдых петербургских туристов ничто не омрачало: купались в море, загорали… А потом пришла пора возвращаться домой. Рейс был назначен на 1 апреля. Тут-то пандемия и сыграла злую шутку.

- Мы приехали в аэропорт, прошли регистрацию, - вспоминает Любовь. – И вот когда мы были уже на последнем контрольном пункте, наши билеты отсканировали, а они «зазвенели». Тогда нас отвели в сторону и сказали: «Россия закрыла границу». Мы решили обратиться за помощью в «Катарские авиалинии», которыми мы летели, но они отказались предоставить нам жилье и питание, объяснив это тем, что Катар в случившемся не виноват.

Люди сутками дежурили в аэропорту. Фото: Любовь Моренко

«Люди плакали!»

А дальше началось «веселье» длиной в неделю. Прежде, чем отправиться в гостиницу, Любовь и ее семья двое суток дежурили в аэропорту, ночевали на креслах. Благо, дети взрослые: 13 и 15 лет. Застрявшие на чужбине петербуржцы надеялись, что у них получится улететь ближайшим рейсом.

Но как бы не так: сначала не удалось купить обратные билеты из-за сбоя в банковской системе, а потом Любови позвонили из одной из российских авиакомпаний и предложили чартер на родину за 33195 рублей с человека. По закону подлости, когда билеты были оплачены, раздался еще один звонок, и сотрудник портала «Госуслуг» сообщил, что семья имеет право на бесплатный перелет, который для них организовало посольство.

- Я разрыдалась от усталости. Попросила сестру, которая в Петербурге сейчас, оформить возврат. Билеты аннулированы, но средства вернутся не сразу, - делится Любовь. – В пять утра 7 апреля мы были в аэропорту.

Туда же прибыли сотрудники посольства. Они держали в руках заветные списки с именами пассажиров. Любови, ее родственников и еще внушительного числа людей в них не оказалось.

Ночевать приходилось прямо на сидениях. В гостиницу семья уехала не сразу. Фото: Любовь Моренко

- Когда мы стали задавать вопросы, работник посольства начал нас отгонять. Он бурчал что-то себе в маску, и когда мы подходили поближе, чтобы расслышать его, он кричал: «Отойдите, вы меня заразите! Держите дистанцию!», - с возмущением вспоминает женщина. – А потом сотрудник авиакомпании нам объявил, что они готовы продавать нам билеты.

Любовь была в ужасе. Денег уже не осталось вовсе, а рассчитывать на то, что будет организован еще один рейс, не приходилось. После очередной нервотрепки женщину и ее семью все же посадили в самолет. Борт, говорит Любовь, был пустым почти на треть.

- Я не понимаю, почему они не заполнили самолет, - сокрушается петербурженка. - Там в Тайланде остались наши люди. Они плакали! Они чувствовали себя обманутыми.

Заразиться люди не боятся. Боятся не вернуться домой. Фото: Любовь Моренко

«Наши добрые, не то что те – в Тайланде»

В салоне самолета все были в масках. Но, как говорит Любовь, находиться на борту, рискуя заразиться, никто не боялся. Куда страшнее было не вернуться домой. Но когда командир объявил: «Самолет идет на посадку, пристегните ремни», и пассажиры увидели очертания родного Пулково, на душе стало легче. В аэропорту петербуржцев ожидали полицейские, медики, сотрудники Роспотребнадзора и отряд ОМОНа.

- Когда еще так с самолета встретят? – смеется Любовь. – Их отношением к нам мы были поражены. Они все такие добрые, такие вежливые! Не шарахались от нас, как от прокаженных. Не то что те, в Тайланде, - говорит женщина. – Организовано все было очень хорошо: нам померили температуру, взяли мазки, проводили в автобусы. Конечно, все это было не быстро, но я, честно сказать, уже не обращала внимание на время.

Домой семья Любови приехала около 11 часов вечера. Теперь им предстоит провести две недели на строгой самоизоляции.

- Мы подписали бумагу от Роспотребнадзора, что осведомлены обо всех последствиях, - говорит женщина. – Теперь вот ждем визита терапевта и педиатра. Каждый день будет приходить участковый и проверять, никуда ли мы не ушли. А мы никуда не собираемся! Наконец-то дома.