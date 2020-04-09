Общественный транспорт города-спутника Южный свяжут в транспортно-пересадочный узел

Транспортно-пересадочный узел построят на территории, прилегающей к комплексному научно-образовательному и инновационному центру ИТМО Хайпарк. Ожидается, что ТПУ свяжет сразу несколько видов общественного транспорта: внутригородское и международное автобусное сообщение, электропоезда, а также новую ветку легкорельсового трамвая. Комиссия по внесению изменений в Генплан Петербурга одобрила ряд предложений КРТИ, касающихся организации дополнительного транспортного обслуживания жителей города-спутника Южный и резидентов ИТМО Хайпарка. Речь идет о ряде новых маршрутов общественного транспорта на юге города, в числе которых трамвайные линии в новый кампус СПБГУ, линия от Волхонского шоссе до аэропорта Пулково и ветка легкорельсового трамвая до КВЦ «Экспофорум» и города-спутника Южный.

Обеспечить транспортную доступность до города-спутника планируется также за счет строительства магистрали вдоль железнодорожных путей Гатчинского направления в город-спутник Южный - от Южной широтной магистрали до границы Петербурга.

По инициативе городского правительства в Генплане будут зафиксированы три новых путепровода на территории проекта «Город-спутник «Южный». Строительство развязок упростит жителям Лесного и Кондакопшино выезд на Киевское шоссе.

- Развитие транспортной инфраструктуры в южной планировочной зоне будет синхронизировано с массовой застройкой микрорайона. Очевидно, что федеральный проект ИТМО Хайпарк должен быть обеспечен транспортом. Для полноценной работы инновационного центра должна быть гарантирована мобильность студентов и сотрудников университета, жителей Южного и Пушкина, посетителей конгрессного центра. Это возможность исправить сложную транспортную ситуацию в южной части агломерации и обеспечить необходимый резерв пропускной способности основных магистралей, - заявил генеральный директор ООО «Город-спутник Южный» Сергей Хромов.

СПРАВКА

Город-спутник Южный – новый район Санкт-Петербурга, где будет расположен комплексный научно-образовательный и инновационный центр ИТМО Хайпарк. Также здесь будет построено более 3,8 млн кв. м жилья для 135 тыс. человек. Площадь коммерческой недвижимости составит около 0,6 млн кв. м. Общий объем инвестиций в проект составит около 219 млрд рублей.