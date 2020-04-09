«15 тысяч – это половина нашего семейного бюджета»: Петербуржец рассказал, как его оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

В Санкт-Петербурге выписали первый штраф за прогулку на детской площадке! Да, игры на ней, как и посещение парков, запрещены из-за пандемии коронавируса. 7 апреля 38-летний Алексей вышел во двор вместе с двумя своими сыновьями - 6 и 8 лет. Не прошло и 15 минут, как к семье подъехали полицейские, а уже на следующий день мужчину вызвали в суд.

- Да, детская площадка была огорожена, - пересказывает события Алексей. – Но мой ребенок воспитанник школы олимпийского резерва. Нам оттуда пришло предписание - заниматься физическими нагрузками. А дома играть в мяч не получается, поэтому мы вышли на детскую площадку. Я пинал мяч с одним ребенком, второй был за ограждением. Вскоре приехали двое полицейских, которые стали объяснять, что я нарушаю и не могу играть здесь с ребенком.

Площадки закрыты на карантинФото: Роман ЛЯЛИН

Двое человек в погонах предложили Алексею проехать с ними в отдел, чтобы выписать протокол.

- Я не знаю, почему выбрали именно меня! Наверное, какая-то показательная акция, - разводит руками мужчина. – Мы с женой говорили: «Ребят, мы не знали. Отпустите». Но мне сказали, что в отделе полиции смотрели на видео с камер наружного наблюдения, по которым заметили меня. Поэтому у них распоряжение доставить меня в отдел, где мне объяснят, что именно я нарушил.

После составления протокола Алексея отправили домой. На следующий день полицейские вновь приехали и предложили проехать в суд!

Мужчину приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей

- Мне сообщили, что у меня суд через полчаса, - говорит петербуржец. – Я поехал вместе с полицейскими. Приехала судья, нам открыли здание суда. Мы там были совершенно одни. В присутствии подполковника полиции было вынесено решение, что я виновен. Хотя я говорил, что на карантине не нахожусь, за границу не выезжал, с людьми зараженными не контактировал. Но мне все равно выписали штраф 15 тысяч рублей. Это минимальный размер. Адвоката у меня не было, где я его найду? Я даже не знал, что так быстро суд будет.

Сам Алексей, по его словам, временно не работает. Доход в семью приносит только его жена. Она бухгалтер и получает 30 тысяч рублей в месяц.

- Выписанный штраф - это половина нашего семейного дохода, а у нас двое детей, где взять мне эти деньги? – вздыхает Алексей. – Заплатить должен в течение 60 дней. Но я не буду платить, мы ищем адвоката. Буду опротестовывать решение. С нами еще живет моя мама. Ей 67 лет. На площадку же ходить больше не буду. Буду рядом гулять. Наверное, на дороге придется в мяч играть…

Площадка была огорожена такой же лентойФото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

- В отношении правонарушителя участковым был составлен протокол по части 2-й статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - поясняют в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Основанием явилось то, что в период с 28 марта по 30 апреля детские площадки включены в перечень объектов, запрещенных для посещения согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга на время борьбы с коронавирусной инфекцией.

По этой статье гуляющим на детской площадке или в парках грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

«То, что происходит, у меня вызывает вопросы»

- С точки зрения правоприменения, у меня к произошедшему большие вопросы, - поясняет адвокат Артем Баконин. – Ведь термин «самоизоляция» подразумевает, что все на добровольных началах. Единой практики пока не сформировано. Как избежать протокола, у меня нет однозначного ответа. Здесь все будет зависеть от сотрудников полиции. Вы можете все это обжаловать. Но какая перспектива у обжалования, никто не скажет.

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