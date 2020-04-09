Клиенты «Билайн» стали больше и дольше общаться с родными

Исследовательский проект Билайн.Аналитика проанализировал изменения в профиле потребления клиентов «Билайн» в условиях самоизоляции. Последнюю неделю клиенты «Билайн» стали в два раза чаще звонить на «любимые номера»* родных и близких, а также разговаривать дольше обычного. Кроме этого, потребление дата-трафика в мессенджерах на одного пользователя выросло на 63,5% – такую динамику можно объяснить не только увеличением количества сообщений, но и ростом интереса к голосовым и видеозвонкам в мессенджерах.

ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ СНОВА В ТРЕНДЕ

Билайн.Аналитика отмечает, что с момента перехода россиян на самоизоляцию, голосовые звонки стали более востребованы, чем ранее. Рост голосового трафика «Билайн» связывает не только с переходом на удаленный формат работы, но и с желанием быть постоянно на связи с родными и близкими.

Рост голосовых звонков в сети «Билайн» составляет от 12 до 20% в зависимости от региона. Кроме этого, в среднем в день клиенты «Билайн» совершают на пять раз звонков больше, чем ранее. А продолжительность звонков увеличилась на 50%. Звонки от 30 минут и выше чаще всего приходятся на групповые вызовы с помощью услуги «Билайн-секретарь»**, которую с момента перехода на удаленную работу стали подключать активнее.

«ХОТЬ СТРОЧКУ ТЫ НАПИШИ»

С переходом на самоизоляцию абоненты «Билайн» стали намного больше пользоваться мессенджерами: согласно данным Билайн.Аналитика, приходящийся на одного пользователя трафик мессенджеров в «нерабочую неделю» вырос на 63% по сравнению с уровнем последней недели февраля.

Лидером по росту трафика в «нерабочую неделю» оказался Skype (6+): дата-потребление этого сервиса выросло в два раза. Также сильно выросла активность пользователей сервиса для голосовых и видеозвонков от Apple – FaceTime (6+): дата-потребление этого приложения увеличилось на 75%. Трафик мессенджеров WhatsApp (6+) и Viber (12+), в которых также есть возможность аудио и видеозвонков, в «нерабочую» неделю вырос на 55%.

ГДЕ ЗВОНЯТ АКТИВНЕЕ ВСЕГО

Билайн.Аналитика выявили топ-10 регионов, где пользовательская активность выросла наиболее резко после перехода на самоизоляцию. Ключевыми регионами по потреблению и мобильного интернета, и голосовых звонков по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург. В остальном «Билайн» видит различия по росту потребления в других регионах.

В числе регионов-лидеров по росту голосового трафика (в порядке убывания): Краснодарский край, Нижегородская область, Ярославская область, Ивановская область, Омская область, Владимирская область, Костромская область, Вологодская область, Челябинская область и Республика Коми.

При этом лидерство по росту потребления мобильного интернета сейчас занимают следующие регионы (в порядке убывания): Ставропольский край, Краснодарский край, Чеченская Республика, Тульская область, Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртская Республика, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Красноярский край, Магаданская область.

Исследование было проведено среди абонентской базы Билайн по всей России.