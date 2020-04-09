2020-04-09T17:19:35+03:00
Происшествия

Стал известен возраст умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге

Комиссия подтвердила два cмертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
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Комздрав рассказал о двух умерших от коронавируса в Санкт-ПетербургеКомздрав рассказал о двух умерших от коронавируса в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Стали известны подробности, а также возраст двух умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге. Обе жертвы этой болезни были пенсионерами и заразились контактным способом, в городе, не выезжая заграницу. Эти данные 9 апреля 2020 года подтвердила Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19.

- 71-летний мужчина умер 31 марта в Боткинской больнице. Cкончался от легочно-сердечной недостаточность, которая развилась в результате вирусно-бактериальной пневмонии и повторного инфаркта миокарда, - рассказали в комитете здравоохранения.

Отмечается, что пенсионер контактировал с больным коронавирусом. Заболевание было подтверждено прижизненно. Также он страдал многочисленными хроническими заболеваниями.

Еще одной умершей от коронавируса женщине было 87 лет. Она скончалась 1 апреля, также в больнице имени Боткина.

- Пациентка умерла от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной двусторонней вирусной пневмонией. Прижизненно был получен положительный тест на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, - уточнили в комитете.

При жизни женщина также страдала хроническими заболеваниями. Она заразилась от родственника, который вернулся из Италии.

На данный момент в Петербурге зарегистрированы четыре случая смерти от коронавирусной инфекции. Первый произошел 28 марта. Тогда умер 72-летний мужчина, который 1 марта прибыл из Таиланда. Диагноз ему поставили только спустя 19 дней. Утром в понедельник, 30 марта, умер второй зараженный.

На утро 9 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 373 случаев заражения COVID-19, 53 человека выздоровели.

Будни врачей Боткинской больницы, спасающих петербуржцев от коронавируса.Видео: vk.com/komzdravspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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