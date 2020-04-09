Отмена весеннего сезона охоты в Ленинградской области: как вернуть деньги за путевку

«Апрель, весна, коронавирус. Сижу смотрю в закрытое окно. В душе тоска, я заболел охотой, которой быть сейчас не суждено» - вот такие душераздирающие строчки публикуют любители охоты в соцсетях. Еще месяц назад они начали чистить свои ружья, подготавливаясь к долгожданному весеннему сезону охоты в Ленинградской области. Открыть его планировали уже 11 апреля 2020 года для южных районов, а с 18 апреля 2020 года – для северных. Но из-за коронавируса весенний сезон охоты в Ленинградской области отменили. Рассказываем, как вернуть деньги за путевку, ведь, согласно постановлению губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко, поклонникам любительской и спортивной охоты уединиться с природой получится только в осенний сезон.

КАК И ГДЕ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПУТЕВКУ?

- Для возврата оплаченной государственной пошлины за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов в случае получения разрешения необходимо предоставить в комитет заполненное заявление на возврат госпошлины. К нему прикладывается полученное разрешение, - сообщают на сайте комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. - В случае оплаты госпошлины и неполучения разрешения на добычу охотничьих ресурсов – данные квитанции можно оставить для получения разрешения в период осенней охоты 2020-2021 годов, либо предоставить заявление в комитет на возврат госпошлины с приложением квитанции об оплате.

В ведомстве уточняют, что вернуть оплаченную ставку сбора за пользование объектами животного мира, если разрешение получено, можно в ИФНС по Санкт-Петербургу №11. Необходимо написать заявление на возврат. При отсутствии разрешения на добычу охотничьих ресурсов данные квитанции можно оставить для получения разрешения в период осенней охоты 2020-2021 годов. Для возврата суммы ставки сбора за пользование объектами животного мира – написать заявление в ИФНС по Санкт-Петербургу №11.

Также, напомним, с 31 марта 2020 года в Ленинградской области ввели запрет на посещение лесов. В комитете обращают внимание, что до 30 апреля это будут контролировать сотрудники комитета по природным ресурсам области.