Как работают больницы и поликлиники в Санкт-Петербурге во время режима самоизоляции

В Петербурге продолжают принимать «антивирусные» меры. Так, 7 апреля постановлением главного санитарного врача все городские больницы перевели в статус инфекционных стационаров и запретили принимать в них плановых больных. «Комсомолка» разбиралась, что это значит, и как теперь быть тем, кто нуждается в помощи врача.

БОЛЬНИЦЫ: ПЕРЕВОД В НОВЫЙ РЕЖИМ

Для начала — последние новости. Вчера, 9 апреля, комитете по здравоохранению увеличил количество больниц, которые будут принимать пациентов с новым коронавирусом или подозрением на него. К больницам Боткина и Филатова, которые раньше были основными «форпостами» борьбы с инфекцией, присоединились госпиталь для ветеранов войн и городская многопрофильная больница № 2. А в скором времени этот список должна пополнить еще и больница святого великомученика Георгия, закрытая сейчас на карантин.

Поликлиники будут принимать пациентов с острой болью, травмами и обострениями хрогнических заболеваний.Фото: Олег ЗОЛОТО

Все остальные городские больницы, напомним, переведены в режим инфекционных стационаров. Это значит, что плановая госпитализация в них полностью остановлена. Исключение — онкологические диспансеры, они работают, как и работали. Кроме того, никто не намерен лишать регулярной врачебной помощи пациентов, которым требуется гемодиализ.

Экстренную госпитализацию — например, с инсультами, инфарктами и другими состояниями, когда в случае промедления человек может погибнуть — тоже не прерывают. Всем поступающим будут в обязательном порядке делать анализ на новый коронавирус, но это не первостепенная процедура.

Плановые мероприятия - например, профосмотры и диспансеризация - в больницах и поликлиниках временно приостанавливаются.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Если есть угроза жизни человека, никто не будет ждать, пока придут результаты анализов, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. - Пациента будут спасать. А после — действовать по ситуации.

ПОЛИКЛИНИКИ: БЕЗ НУЖДЫ НЕ ПРИНИМАТЬ

Немного иначе обстоят дела с поликлиниками. Они тоже попали под новый запрет: как минимум до 30 апреля (в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией) в них полностью прекращаются все плановые мероприятия: профосмотры, диспансеризация, вакцинация и прочее. С невысокой температурой или легким насморком врачи больных тоже принимать не будут. Талончики, выписанные на любой день до 30 апреля, тоже можно смело отправить в мусорное ведро — они вам больше не понадобятся.

Запрет на госпитализацию не касается экстренных случаев.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Другое дело, если речь идет о неотложных состояниях: обострениях хронических заболеваниях, травмах, острых аллергических реакциях, сильной зубной боли и так далее, - уточняют в комздраве. - Во всех этих случаях человек может обратиться в поликлинику, и ему окажут необходимую помощь. Граждане старшего возраста, с хроническими заболеваниями, страдающие сахарным диабетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической обструктивной болезнью легких, состоящие в группе риска, должны сохранять режим самоизоляции и вызывать врача на дом.

Кстати, о зубной боли. Отдельного запрета на работу стоматологий нет, но все-таки специалисты настоятельно рекомендуют отложить поход к зубному, если на то нет срочной необходимости. Снять зубной камень или удалить застарелый налет можно будет и в другое время, когда обстановка станет поспокойнее.