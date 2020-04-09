«Вакансий становится меньше, конкуренция растет»: работники каких профессий оказались под угрозой из-за эпидемии коронавируса

Из-за коронавируса и долгих «карантинных» каникул в Санкт-Петербурге меняется рынок труда. Пока еще процессы, которые на нем происходят, не слишком заметны. Но уже в ближайшем будущем, по словам специалистов, нас ждет большая перестройка. По кому в первую очередь ударит вызванный эпидемией финансовый кризис, «Комсомолке» рассказали эксперты рекрутингового агентства HeadHunter.

МОЛОДЫМ ДОРОГИ НЕТ

- Сейчас в Санкт-Петербурге как и прежде востребованы специалисты по продажам, производству, строительству и так далее, - отмечает руководитель пресс-службы агентства Ирина Жильникова. - С другой стороны — рынок вакансий постепенно сжимается. Так, за последний месяц сократилось количество вакансий в банковской сфере, управлении персоналом. Пострадали туризм, гостиничный бизнес, наука и образование. Упало количество вакансий в продажах — за исключением тех компаний, которые занимаются «фуд-ритейлом», то есть, продуктами питания. Кроме того, работодателей стали меньше интересовать студенты или начинающие специалисты.

Вчерашним студентам придется нелегко - спрос на начинающих специалистов в Санкт-Петербурге сильно упал.Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам эксперта, это значит, что начавшийся кризис сильнее всего ударил по так называемым «линейным работникам» - то есть, по представителям «массовых профессий», зачастую, с низкой квалификацией или вообще без нее. Осложняется дело тем, что им и так приходится непросто: как правило, у линейных работников нет никакой финансовой подушки, которая помогла бы им пережить трудные времена.

Впрочем, такая картина наблюдается далеко не во всех сферах. Количество открытых вакансий выросло в добыче сырья, страховании, медицине и фармацевтике. Кроме того, петербуржцы стали чаще интересоваться «домашним персоналом»: домработницами, нянями, репетиторами и помощниками по хозяйству.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕВЫШАЕТ СПРОС

- А вот количество резюме, наоборот, постепенно растет, - отмечает Ирина Жильникова. - Нельзя говорить, что это случилось резко и вдруг: этот процесс в Санкт-Петербурге наблюдается уже последние пять лет. Но разница в том, что раньше люди выходили на рынок вакансий, чтобы улучшить условия труда — подобрать компанию, где выше зарплата, лучше соцпакет и так далее. Сейчас ситуация изменилась.

А вот у курьеров проблем с занятостью нет - за месяц спрос на них в Санкт-Петербурге вырос на 60 %.Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге сейчас чаще всего работу ищут продажники, начинающие специалисты, административный персонал (секретари, офис-менеджеры, помощники руководителей и так далее), работники сфер транспорта, логистики, строительства и так далее. Больше всего образовалось свободных продажников — в марте им принадлежало каждое третье резюме, размещенное на портале HeadHunter. Соответственно, сильно возросла конкуренция: на каждую вакансию для начинающего специалиста в Северной столице сейчас приходится около 20 кандидатов. На высший менеджмент — больше 17, на госслубжу и в индустрию развлечений — больше 15. Свободнее всего дышится страхованию (2,8 резюме на одну вакансию), информационным технологиям (3,2) и консультированию (1,7).

В целом же, отмечают аналитики, рынок труда — вещь довольно неповоротливая, и на разнообразные кризисы он реагирует не сразу. Так что стоит ждать, что в ближайшее время эти процессы только усилятся.