Службы в храмах Санкт-Петербурга на Вербное воскресенье 2020: что будет работать, где посмотреть трансляции

В нынешнем году праздник Вербное воскресенье выпадает на 12 апреля. В этот день во всех православных храмах проходят службы. Но сейчас в городе действует режим самоизоляции. Как будут проходить службы в храмах Санкт-Петербурга на Вербное воскресенье 2020 и где посмотреть трансляции - читайте в нашем материале.

- Праздничные литургии 12 апреля 2020 пройдут во всех храмах Санкт-Петербургской епархии, - сообщили в Санкт-Петербургской митрополии. - В этом году из-за особого режима посещения храмов в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, для верующих, находящихся в самоизоляции и на карантине, 14 храмов проведут прямые трансляции богослужения в праздник Входа Господня в Иерусалим в своих официальных сообществах «Вконтакте». За несколькими трансляциями можно будет следить на сайте Санкт-Петербургской митрополии.

Верба - символ праздника Входа Господня в ИерусалимФото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Расписание богослужений 12 апреля в храмах Санкт-Петербургской епархии:

Казанский кафедральный собор (Казанская пл., д.2)

10:00 – Божественная литургия (онлайн-трансляция в сообществе собора)

Спасо-Преображенский собор (Преображенская пл., д.1)

10:00 – Божественная литургия (онлайн-трансляция в сообществе собора )

Троице-Измайловский собор (Измайловский пр., д.7)

10:00 – Божественная литургия (онлайн-трансляция на сайте Санкт-Петербургской митрополии)

Сампсониевский собор (Большой Сампсониевский пр., 41)

10:00 – Божественная литургия (онлайн-трансляция в сообществе собора)

Храм великомученика Георгия Победоносца в Купчино (пр. Славы, д.45)

10:00 – Божественная литургия (онлайн-трансляция в сообществе собора)

Феодоровский собор в память 300-летия Дома Романовых (Миргородская ул., 1)

10:00 – Божественная литургия (онлайн-трансляция в сообществе собора)

Александро-Невская Лавра (наб. реки Монастырки д.1)

10:00 – Божественная литургия (трансляции не ведутся)

Воскресенский Новодевичий монастырь (Московский пр. д.100)

7:00 – Божественная литургия (трансляции не ведутся)

9:40 – Божественная литургия (трансляции не ведутся)

Вербное воскресенье означает, что начинается последняя неделя постаФото: Олег РУКАВИЦЫН

НА ЗАМЕТКУ

Приметы на Вербное воскресенье

Вербных примет множество. Например, по погоде, которая стоит во время праздника, наши предки предсказывали объемы грядущего урожая и делали прогнозы на весь год. Хорошая погода предвещала богатый урожай, ветреная - прохладное лето.

В этот день не приветствуются любые физические нагрузки, ссоры, громкие посиделки и чрезмерное веселье.

Если вы хотите привлечь в дом финансовое благополучие, то рекомендуется посадить комнатные растения. Главное - ухаживать за ними. Если они погибнут - это к неудачам и краху.

Незамужним девушкам рекомендуется непрерывно думать о любимом. Мысли в Вербное воскресенье становятся материальными: к вечеру или на следующий день суженый обязательно даст о себе знать.

Планируя праздничный обед или ужин, позаботьтесь о том, чтобы на столе стояли только постные блюда. Есть лишь два исключения: в этот день верующим разрешается употреблять в пищу рыбу и выпить немного вина.

Украсить праздничный стол на Вербное воскресенье очень просто. Достаточно декорировать холщовые салфетки небольшим букетиком вербы, перевязанным ленточкой.

Мило смотрятся расставленные на столе букетики из коротких веточек вербы, перевязанные лентой. На букетах можно разместить открытки или семейные фото.

Эффектно выглядят небольшие симпатичные веночки, сплетенные из вербы. В них можно поместить свечи или декоративные пасхальные яйца, имитируя гнездышко.

Такой венок можно декорировать живыми или искусственными цветами и поместить в середину блюда или корзинки с фруктами.

Изысканно смотрится декор из веток вербы, выкрашенных в белый цвет и помещенных в прозрачную стеклянную вазу.

Пушистые веточки вербы отлично гармонируют в одной вазе с любыми весенними цветами, например, тюльпанами.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Рецепты на последнюю неделю поста

Винегрет по-деревенски

НАДО: свекла - 3 шт., картофель - 4 шт., морковь - 3 шт., капуста квашеная - 300 г, фасоль - 300 г, масло растительное - 50 г, соль, зелень по вкусу.

ГОТОВИМ. Фасоль на ночь замочить, а затем отварить. Овощи отварить отдельно в кожуре, очистить и нарезать кубиками. Добавить соль, растительное масло, фасоль, зелень и перемешать.

Постный борщ с черносливом и орехами

НАДО: капуста - 200 г, чернослив - 200 г, морковь - 50 г, томатная паста - 2 ст. ложки, лук репчатый - 100 г, картофель - 300 г, масло растительное - 30 г.

ГОТОВИМ. Картофель очистить, нарезать соломкой и поставить вариться. Свеклу, морковь и лук очистить и нашинковать на крупной терке. Затем пассеровать на растительном масле 5 минут, в конце добавить томатную пасту. В кастрюлю с картошкой положить пассеровку и нашинкованную капусту. После закипания варить 5-10 минут. Чернослив отварить отдельно. При подаче на стол в каждую порцию борща добавить 5-6 черносливин вместе с отваром, а также мелко нарезанную зелень и молотые грецкие орехи.

Ризотто с грибами

НАДО: рис - 320 г, шампиньоны - 400 г, чеснок - 1 зубчик, бульон грибной - 1 л, масло оливковое - 2 ст. ложки, лук - 70 г, петрушка, орегано по вкусу.

ГОТОВИМ. На оливковом масле обжарить до прозрачности мелко нашинкованный лук. Добавить к луку рис и жарить еще 2-3 минуты, постоянно помешивая. Переложить все в глубокую кастрюлю, влить четвертую часть бульона и варить на среднем огне. Подливать бульон, по мере того как он будет впитываться в рис. В это время на оливковом масле обжарить мелко нарубленный чеснок и нарезанные пластинками грибы (около 5 минут). Добавить соль, специи и петрушку. Все содержимое добавить в готовый рис и перемешать. Подавать горячим.

Постные рогалики на минералке

НАДО: вода минеральная - 125 мл, масло растительное - 100 г, сахар - 75 г, мука - 350 г, разрыхлитель теста - 1/3 ч. ложки, соль, ванилин по вкусу.

ГОТОВИМ. Воду смешать с сахаром и солью, влить растительное масло, всыпать муку с разрыхлителем и ванилином. Замесить тесто. Тесто разделить на две части, каждую раскатать в круг, а затем разделить на восемь частей. Каждую завернуть рулетом. Выпекать при 180°С 25-30 минут. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю.

«Энергетик» из тыквы

НАДО: тыква - 1 кг, корица - 1/2 ч. ложки, лимон - 2 шт., грейпфрут - 1 шт., мед жидкий - по вкусу.

ГОТОВИМ. Тыкву очистить, нарезать кубиками и отварить 10-15 минут. Затем охладить, измельчить в блендере и добавить молотую корицу. Из лимонов и грейпфрута отжать сок и полить тыквенное пюре. Добавить в пюре мед и еще раз взбить в блендере. Такой напиток лучше всего пить с утра на голодный желудок.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ