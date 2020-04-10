2020-04-10T10:32:26+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 10 апреля 2020 года: Число заболевших выросло на 35 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 10 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Число заболевших коронавирусом в Петербурге увеличилосьЧисло заболевших коронавирусом в Петербурге увеличилосьФото: Артем КИЛЬКИН
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Пандемия нового вируса пока не утихает в России. За сутки по стране зафиксировано еще 1786 случаев заболевания. Из них 35 человек - новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 10 апреля 2020 года. И того с начала эпидемии в городе уже зафиксировано 408 заболеваний инфекцией.

- На 10 апреля еще 35 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге. Также 17 случаев заражения зафиксировано в Ленинградской области, - сообщили в комитете здравоохранения.

В общей сложности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала пандемии произошло 537 заражений. Пока что известно о 56 выздоровевших, а также четверых умерших.

Напомним, что в Петербурге болеет коронавирусом беременная женщина, которую заразил муж, вернувшись из Финляндии. Она временно была подключена к аппарату ИВЛ. Сейчас ее состояние улучшилось.

Еще три городских больницы начали принимать больных коронавирусом: СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» на Народной улице, 21, Городская многопрофильная больница №2, а также СПб ГБУЗ «Городская больница святого великомученика Георгия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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