Каждому соседу - по маске: Жительница Петербурга снабдила бесплатно целый дом средствами защиты

28-летняя жительница Санкт-Петербурга Евгения Литус сделала потрясающий подарок своим соседям по парадной дома 23 на Нарвской улице. Девушка сшила многоразовые защитные маски, аккуратно упаковала их и разложила по почтовым ящикам, пожелав всем здоровья. «КП-Петербург» решила узнать у петербурженки, откуда у нее появилась такая идея и сколько времени ей понадобилось на доброе дело.

За пару дней Евгения сшила маски для каждой семьи в своей параднойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«БАБУШКА ХОДИЛА БЕЗ МАСКИ»

- У нас в подъезде живет бабушка, ходит с палочкой. Я ее как-то встретила, а она без маски. Я ее спросила, почему, ведь она попадает в группу риска. Она мне ответила, что они нигде не продаются, купить негде, - рассказала Евгения.

Тогда девушка сразу решила, что надо сшить маску старушке.

- Я спросила ее номер квартиры, но не расслышала, а переспросить постеснялась, - смеется она. – Тогда решила сшить маски на всех, чтоб уж наверняка.

На пошив 40 защитных масок, столько квартир в парадной дома, где живет девушка, у нее ушло два дня. Реакция соседей не заставила себя долго ждать. В подъезде сражу же появились записки с благодарностью, написанные как пожилыми людьми, так и молодыми, сопровождаемые «смайликами».

- С одной девушкой я даже познакомилась. Она тоже сидит на самоизоляции. Мы теперь переписываемся. Вернулся дух добрососедства, - отметила Евгения.

Соседи девушки были в восторге от такого поступкаФото: СОЦСЕТИ

«КАССИР ОТ РАДОСТИ РАСПЛАКАЛАСЬ»

Защитные маски девушка раздает не только соседям, но и просто случайным знакомым. Как-то раз она зашла в соседний магазин и встретила на кассе женщину в самодельной маске из марли, которая совсем уже прохудилась, а через дырки мог «не то что вирус пройти, а слон».

- Она мне сказала, что у меня очень красивая маска и тоже хотела такую же. Я ей на следующий день принесла, а она даже расплакалась. Это было очень трогательно, но даже странно. Ведь это просто маска, мне не сложно, - поделилась историей Евгения.

Жители дома стали благодарить девушку за такой полезный подарокФото: СОЦСЕТИ

ДОБРЫЕ ДЕЛА НАДО НАЧИНАТЬ С СЕБЯ

- История началась с того, что я в «сторис» в Instagram обратилась к подписчикам, среди которых много швей, и предложила всем сшить маски, сделать что-то полезное. Но отклика не получила, - удивляется девушка.

Когда она сшила маски для соседей и рассказала об этом в соцсети, ее начали заваливать сообщениями. Многие писали о том, как это здорово. Некоторые стали делать заказы на маски. К слову, безопасность для Евгении настоящее призвание. Она работает в Морском порту и занимается безопасностью мореплавания.

- А шью я по любви.

Не забыла и про себяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пост о добром деле Евгении разошелся по социальным сетям. Все стали мечтать о такой же замечательной и заботливой соседке.

- Главное, что я поняла – если хочешь сделать что-то хорошее, начни с себя, покажи пример. Возможно, и остальные начнут это делать.

Отметим, что это уже не первая история о добрых делах петербуржцев в условиях распространения коронавируса. Так, местный житель тоже стал шить медицинские маски и бесплатно раздавать их всем желающим.

СПРАВКА

Роспотребнадзор: правила использования многоразовых масок

Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара.