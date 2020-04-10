2020-04-10T14:12:32+03:00
Общество

ГЕРОФАРМ начал проводить клинические исследования препаратов в новом формате

Производственные площадки компании в Санкт-Петербурге и Московской области продолжают бесперебойное производство жизненно важных препаратов
Степан СТЕПАНОВ
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ГЕРОФАРМ начал проводить клинические исследования препаратов в новом формате. Фото предоставлено компанией Герофарм.ГЕРОФАРМ начал проводить клинические исследования препаратов в новом формате. Фото предоставлено компанией Герофарм.
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ГЕРОФАРМ продолжает клинические исследования лекарственных препаратов, которые начали проводиться до введения карантинных мер. Данный этап разработки предполагает, что пациент переводится на исследуемый препарат под строгим медицинским контролем.

- Проведение клинических исследований – это процесс, который нельзя прерывать, поскольку участники зависят от препарата, который они принимают, – говорит директор научно-исследовательского центра ГЕРОФАРМ Роман Драй. – Однако посещать клиники сейчас небезопасно как для пациентов с сахарным диабетом, так и с другими заболеваниям. Кроме того, часть медицинских учреждений закрылась на карантин, некоторые центры перепрофилированы под инфекционные стационары. Для нас здоровье пациентов – приоритет, и чтобы максимально обезопасить участников, мы, в соответствии с рекомендациями Минздрава, EMA и FDA, изменили процесс организации работы.

В период карантина препараты доставляются пациенту в индивидуальном порядке, а специалисты медицинских центров, на базе которых ГЕРОФАРМ проводит испытания, посещают участников исследований на дому с соответствующим медицинским оборудованием. При необходимости забор лабораторных проб осуществляется также в домашних условиях с соблюдением всех требований и рекомендаций. Часть консультаций, где не требуется непосредственного контакта с пациентом, специалисты проводят дистанционно. Те пациенты, которые продолжают посещать медицинские учреждения, обеспечиваются медицинскими масками и санитайзерами.

Производственные площадки компании в Санкт-Петербурге и Московской области работают круглосуточно и продолжают бесперебойное производство жизненно важных препаратов, в том числе препаратов инсулина. На всех инфраструктурных объектах ГЕРОФАРМ соблюдаются меры повышенной безопасности, направленные на предотвращение развития коронавирусной инфекции.

Производство организовано по принципу полного цикла – от субстанции до готовой лекарственной формы. ГЕРОФАРМ не зависит от поставок сырья из-за рубежа, что в текущей ситуации является гарантией выпуска необходимого объема лекарственных препаратов. Сегодня производственная мощность компании позволяет обеспечить полную потребность пациентов России с сахарным диабетом в инсулинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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