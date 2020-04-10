2020-04-10T15:37:03+03:00
Общество

«Галамарт» поддержит многодетные семьи города и пенсионеров бесплатными наборами

Федеральная франчайзинговая сеть запускает масштабный социальный проект
Степан СТЕПАНОВ
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«Галамарт» поддержит многодетные семьи города и пенсионеров бесплатными наборами. Фото предоставлено компанией Галамарт.«Галамарт» поддержит многодетные семьи города и пенсионеров бесплатными наборами. Фото предоставлено компанией Галамарт.
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Сеть «Галамарт» поддержит людей, вынужденных сидеть дома в это откровенно непростое время. Доставка наборов будет также бесплатной, в этом курьерам «Галамарта» помогут государственные волонтеры. Товары доставят до самых дверей квартиры, так что никуда выходить не нужно.

В наборы для пенсионеров войдут необходимые хозтовары «на каждый день». Такие, как: набор губок для мытья посуды, набор салфеток для кухни, комплект полотенец и многое другое.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Набор для многодетных семей порадует малышей книгами и раскрасками, пазлами, интерактивными игрушками и другими забавными красочными вещами.

Города, где будет проводиться акция: Барнаул, Пермь, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Каменск-Уральский, Нижний Тагил.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Акция проводится совместно с АНО «Азбука детского счастья»; от организации многодетные семьи бесплатно получат интерактивные раскраски.

Всю информацию о социальной акции можно узнать на официальном сайте «Галамарт».

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