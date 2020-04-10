2020-04-10T14:48:41+03:00
Общество

«Маркет Tele2» стал востребованнее

На Северо-Западе количество покупаемого трафика за последние две недели марта увеличилось на 41%
Степан СТЕПАНОВ
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«Маркет Tele2» стал востребованнее. Фото: Светлана Маковеева.«Маркет Tele2» стал востребованнее. Фото: Светлана Маковеева.
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Tele2 проанализировала активность абонентов на площадке «Маркет Tele2» в первые недели самоизоляции. С 16 по 31 марта количество купленных минут в регионах Северо-Запада увеличилось на 49%, а гигабайтов – на 41% в сравнении с первыми неделями месяца.

«Маркет Tele2» становится все более востребованным среди абонентов в условиях, когда все бизнес-процессы переведены в онлайн, а общение с близкими доступно только в удаленном режиме. Так, 16–31 марта на 20% увеличилось количество выставленных лотов в макрорегионе «Байкал и Дальний Восток» по сравнению с началом месяца. В Центральной России предложений стало на 16% больше, а в Поволжье – на 15%. Единственным регионом, где снизилось количество лотов, является Юг России – минус 5%.

Чаще всего пользователи покупают гигабайты – 84% от общего количества сделок. В отчетный период абоненты Tele2 приобрели на 31% больше трафика, чем в первые недели марта. На Северо-Западе количество покупаемого трафика за последние две недели марта увеличилось на 41%. Это можно объяснить тем, что с 16 марта абоненты оператора начали готовиться к режиму самоизоляции, управляя своим тарифным планом и расширяя пакет интернет-трафика для работы на дому и досуга.

Недостаток общения привел к повышенному спросу на такую консервативную услугу, как голосовая связь. Во второй половине марта число купленных на площадке минут выросло на 35%. Наибольшую активность проявили абоненты в Московском регионе и на Северо-Западе. За последние недели марта они купили минут на 49% больше, чем в первой половине месяца. В Центральной России клиенты приобрели минут на 48% больше, а на Юге – на 35%. При этом за последние две недели марта количество купленных лотов с SMS снизилось на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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