Три научных центра и математическая «олимпиада»: Как в Петербурге развивают отечественную науку

Склодовская-Кюри называла науку «основой всякого прогресса, уменьшающего страдания человечества», а Курчатов говорил, что «наука и знания переступают пороги столетий». России – наследнице великой научной державы – переступить столетия и шагнуть в будущее призван помочь национальный проект «Наука».

У нацпроекта, стартовавшего в конце 2018-го и рассчитанного до конца 2024-го, три большие цели. Первая – превратить Россию в одну из пяти ведущих научных держав мира. Вторая – сделать нашу страну привлекательной для ведущих ученых планеты и молодых исследователей. А третья – находить и тратить на науку все больше средств.

Нацпроект стоит на трех китах – трех федеральных проектах: «Развитие научной и научно-производственной кооперации», «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок» и «Развитие кадрового потенциала».

КОНКРЕТНО: Итоги нацпроекта «Наука» к концу 2024 года:

– Россия – на 5 месте по числу научных статей и количеству поданных патентов на изобретения в мире,

– Россия – на 4 месте по числу исследователей среди ведущих стран мира,

– 30 800 ученых работают в России и публикуются в уважаемых международных изданиях,

– 50,1% российских исследователей – младше 39 лет,

– 1 847,61 млрд руб. потратили в России на исследования и разработки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

635,96 млрд руб. планируют потратить на нацпроект в России (в том числе более 400 млрд руб. – из федерального бюджета), в том числе:

– 214 млрд – на развитие научной и научно-производственной кооперации,

– 350 млрд – на развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок,

– 71 млрд – на развитие кадрового потенциала.

КСТАТИ: Что обретет наука России к 2025 году?

– 15 научно-образовательных центров мирового уровня,

– 14 центров компетенций Национальной технической инициативы,

– 4 международных математических центра,

– 3 центра геномных исследований,

– 3 национальных сетевых биоресурсных центра,

– 35 селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центра,

– 5 агробиотехнопарков,

– 5 модернизованных научно-исследовательский судов,

– 140 запатентованных технологий,

– 10 000 ученых, прошедших обучение в научно-образовательных центрах.

По замыслу сами субъекты, в том числе Петербург, на нацпроект «Наука» тратить свои бюджеты не должны: все меры воплощают путем проведения открытых конкурсов среди научных и образовательных организаций, которые затем получают гранты. Но в городе, который по праву претендует на звание инновационной столицы страны, пошли дальше.

В феврале 2020 года на заседании Госсовета и Совета при президенте России рассмотрели идеи Петербурга, связанные с реализаций нацпроекта «Наука». Инициативу города на Неве одобрили.

– Губернатор предложил при поддержке инициатив регионов учитывать их научный и образовательный потенциал, – сообщают в Комитете по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. – Также он отметил, что регион готов объединить свои программы поддержки инноваций с работой федеральных организаций, подготавливать кадры в сфере науки, технологии и инноваций.

О том, как помочь стране с реализацией проекта, в Петербурге начали говорить еще в 2018 году. Именно тогда город впервые вынес свои предложения на заседание рабочей группы Госсовета.

– В Петербурге имеются все предпосылки для создания научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с предприятиями, – отметил вице-губернатор Владимир Кириллов.

НА МИРОВОМ УРОВНЕ

Одна из задач нацпроекта – до конца 2024 года сформировать в стране минимум 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Петербург сам вызвался помочь с созданием таких центров. На данный момент в городе развиваются уже три НОЦ.

«Искусственный интеллект в промышленности»

Старт этому центру был дан на Петербургском Международном экономическом форуме в 2019 году. Меморандум о сотрудничестве заключили Петербург, одна из ведущих энергетических компаний России и три петербургских вуза – Политех, ИТМО и ЛЭТИ.

– Мы объединяем усилия в создании научно-образовательного центра мирового уровня. Он появится именно в Петербурге, потому что у нашего города колоссальный научный, образовательный, промышленный и кадровый потенциал, – отметил губернатор Александр Беглов. – Создание этого центра позволит нам совершить настоящий прорыв в развитии «умной экономики» и решить непростые задачи, стоящие сегодня перед нашей страной.

Прошлой осень ЛЭТИ – единственный в России вуз, который входит во Всемирную ассоциацию по искусственному интеллекту, совместно с американским Институтом лидерства и инноваций Майкла Дукакиса учредили Международный инновационный институт искусственного интеллекта, кибербезопасности и коммуникаций имени Попова.

Искусственный интеллект в промышленности помогут внедрить одна энергетическая компания и три вуза. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

– Сфера научных исследований института будет включать разработку систем индустриального Интернета и киберфизических систем, теорию и практику построения автономных транспортных средств и другие прорывные направления интеллектуальных технологий, – поясняют в Смольном.

Ученые двух стран планируют проводить комплексные научные исследования и проектные работы в рамках новой парадигмы «Разумная планета». Итогом должны стать интеллектуальные технологии и инновации, которые помогут человечеству справиться с глобальными проблемами.

– Главная цель сотрудничества – подготовка будущих мировых лидеров, которые с помощью технологий искусственного интеллекта поведут международное сообщество к лучшему будущему, – объяснил ректор ЛЭТИ Виктор Шелудько. – Выпускники станут сильными руководителями, способными разработать инициативы в сфере искусственного интеллекта для решения задач в высокотехнологичную эпоху. Они будут формировать общественное мнение, реформировать мир бизнеса и политики, менять к лучшему нашу культуру и общество.

Обучать студентов-магистров станут очно и онлайн. В будущем на базе партнерства двух вузов двух стран в Петербурге появится «умный центр данных» – ключевой узел развития искусственного интеллекта в России.

«Цифровые экосистемы всепроникающих сетей»

Этот центр занимается сетями 5G и сетями, которые станут перспективными к 2030 году. Своим рождением он обязан Петербургскому цифровому форуму, на котором соглашение о сотрудничестве заключили город, две профильные компании и четыре университета: СПбГУТ имени Бонч-Бруевича, ГУАП, ЛЭТИ и ИТМО.

В октябре в Университете имени Бонч-Бруевича прошла стратегическая сессия, на которой обсудили создание и развитие НОЦ. Еще одна сессия в рамках меморандума о создании НОЦ состоялась в конце января. Ее посвятили IT-среде мегаполиса будущего.

– Мы убеждены, что создание НОЦ мирового уровня на базе нашего университета поможет Петербургу занять лидирующие позиции в области сетей и систем связи пятого поколения не только в городе, но и в мировом масштабе, – считает ректор СПбГУТ Сергей Бачевский. – Безусловно, мы ставим перед собой амбициозную цель, но высочайший потенциал участников НОЦ и поддержка города подтверждают обоснованность нашего намерения попасть в плеяду НОЦ мирового уровня.

Проектом уже заинтересовались крупные компании, которые работают в сфере связи и IT-технологий.

– Создание тестового участка 5G именно в Петербурге закономерно, – уверен вице-губернатор Владимир Княгинин. – Наш город неразрывно связан с наукой и образованием, с ускоренным внедрением передовых IT-технологий.

«Арктический» НОЦ

Соглашение между городским Комитетом по делам Арктики и Северо-Восточным федеральным университетом имени Аммосова подписали в августе на полях конгресса «Арктика – территория объединения компетенций». Одним из пунктов стало создание НОЦ.

Соглашение между городским Комитетом по делам Арктики и Северо-Восточным федеральным университетом имени Аммосова подписали на полях конгресса «Арктика – территория объединения компетенций». Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Тогда же к проекту присоединились шесть петербургских вузов и научных организаций: Морской технический университет, Университет имени Герцена, Гидромет, Макаровка, Университет МЧС и Институт имени Вавилова.

К проекту присоединились шесть петербургских вузов и научных организаций. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Все вместе они будут разрабатывать технологии поиска и разведки ископаемых, добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов, сохранения традиционных промыслов Арктики, развития инновационных агро– и биотехнологии в экстремальных условиях Севера. Ученые изучат вечную мерзлоту в свете изменений климата, рассмотрят, как человек влияет на Север, и разработают морозостойкие композиты.

ВСЕ ДЕЛО В МАТЕМАТИКЕ

Сеть новых НОЦ по замыслу должна включить международные центры геномных исследований и математические центры. В Петербурге математический центр планетарного масштаба начали создавать еще до старта нацпроекта. Его формируют на базе Математического института имени Стеклова РАН совместно с СПбГУ.

– По итогам конкурсного отбора на предоставление грантов, проведенного Минобрнауки, победителем был признан проект по созданию Санкт-Петербургского Международного математического института имени Леонарда Эйлера, – отмечают в Комитете по науке. – Размер гранта – 240 миллионов рублей.

Институт Эйлера успешно работает в Петербурге с 1988 года. Его основателем стал академик Людвиг Фаддеев. Учреждение появилось благодаря поддержке РАН и международных организаций, в том числе ЮНЕСКО. Его изначальной задачей было «служить местом встречи ведущих ученых Советского Союза и их зарубежных коллег». В 1995-м институт объединили с петербургским филиалом Института Стеклова.

В качестве международного петербургский институт Эйлера заработал в 1996-м. Институт организует конференции и семинары по вопросам, которые имеют «принципиальное значение для математики».

СУБСИДИИ – ВУЗАМ

Кроме НОЦ, есть в нацпроекте «Наука» еще одна аббревиатура – СУНЦ, специализированные учебно-научные центры. Их развитие поддерживают субсидиями. На данный момент Минобрнауки выделило средства четырем российским вузам. В их числе – СПбГУ, который получил более 570 миллионов рублей.

ГРАНТЫ – АКАДЕМИКАМ

Научные открытия и даже элементарные исследования без современного инструментария практически невозможны. В списке задач нацпроекта – обновить хотя бы половину приборной базы ведущих научно-исследовательских организаций страны.

По итогам отбора заявок гранты получили 111 организаций академического сектора науки, в сумме на гранты ушло 4,35 миллиарда рублей. Из них 11 организаций, получивших 319 миллионов рублей, работают под эгидой РАН в Петербурге.

Это Физико-технический институт имени Иоффе, Институт эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова, Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии, Ботанический институт имени Комарова, Институт геологии и геохронологии докембрия, Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений, Зоологический институт, Агрофизический научно-исследовательский институт, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), Санкт-Петербургский институт истории и Санкт-Петербургское отделение Математического института имени Стеклова.

ЮБИЛЕЙ МЕНДЕЛЕЕВА

В прошлом году исполнилось 150 лет главному открытию Менделеева, в связи с чем Генассамблея ООН объявила 2019-й Годом периодической таблицы химических элементов. Главное мероприятие года прошло в Петербурге: с 9 по 13 сентября здесь провели XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Первый съезд прошел также в Петербурге в 1907 году, вскоре после смерти великого ученого.

– Тематика съездов охватывает основные направления развития химической науки, технологии и промышленности, химического образования и взаимодействия бизнеса с наукой и промышленностью, чем сильно отличается от обычных конференций, – поясняют организаторы. – Здесь традиционно демонстрируют достижения в таких областях, как методология химического синтеза, конструкционные и функциональные материалы (включая наноматериалы и нанотехнологии), биомолекулярная химия и биотехнология, молекулярная электроника, альтернативные энергоносители и моторные топлива из растительного сырья.

XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии собрал 3800 человек из 60 стран мираФото: Предоставлено организаторами

На юбилейный съезд, который поставил рекорд по числу участников и географическому охвату, приехали 3800 человек из шестидесяти стран мира. Гостями съезда стали нобелевские лауреаты Жан-Пьер Соваж и Уильям Мернер.

На организацию всемирного съезда химиков из бюджета Петербурга выделили 10,8 миллиона рублей.

ОЛИМПИАДА ДЛЯ МАТЕМАТИКОВ

В 2022 году в Петербурге пройдет главный в мире математический съезд – Международный конгресс математиков. Первый конгресс прошел в Цюрихе в 1897 году, в оргкомитет тогда входили Феликс Клейн, Андрей Марков, Анри Пуанкаре, Герман Минковский. С тех пор прошло 28 конгрессов, которые собирают раз в четыре года под эгидой Международного математического союза.

Неотъемлемой частью торжественного открытия стала церемония награждения лучших математиков мира. С 1936-го на конгрессе присуждают премию Филдса, с 1982-го – премию Неванлинны, с 2006-го – премию Гаусса, с 2010-го – премию Черна. Кстати, в том же году в рамках церемонии закрытия конгресса стали вручать премию Лилавати за популяризацию математики.

Один из первых съездов математиков мира. Цюрих, 1932 год. Фото: Общественное достояние

В СССР Международный конгресс математиков прошел лишь однажды – в 1966 году. Тогда математическую олимпиаду принимала Москва. В России же этот съезд состоится впервые.

Любопытно, что за право провести конгресс в 2022 году Петербург сражался с Парижем. Город на Неве обогнал столицу Франции на 20 баллов. Лауреат премии Филдса Станислав Смирнов, представляя российскую заявку, сообщил, что участникам конгресса не придется оформлять российские визы.

В 2022 году в Петербурге пройдет главный в мире математический съезд – Международный конгресс математиков. Фото: Международный математический союз

Более того, Россия готова выделить свыше 2000 трэвел-грантов для математиков из развивающихся стран и молодых ученых и даже объявить 2022-й негласным Годом математики в России (официально 2022 год станет Годом народного искусства). Всего на конгрессе ожидают четыре тысячи участников из ста стран мира.