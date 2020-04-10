Театр «Зазеркалье» представит онлайн-премьеру спектакля Игоря Растеряева «Это чё за балаган?!»

Игорь Растеряев известен как самобытный музыкант-гармонист, чьи песни «Комбайнёры», «Русская дорога», «Георгиевская ленточка» уже давно стали народными. Своей открытостью и душевностью артист завоевал любовь зрителей по всей стране. Но не все они знают, что Растеряев – не только талантливый музыкант, но и актер. 10 апреля в 19:00 на платформе https://lookport.live/live/igor-rasterjaev состоится онлайн премьера спектакля Игоря Растеряева «Это чё за балаган?!».

В основу постановки легла повесть, которую Игорь Растеряев писал целых 17 лет. Спектакль впервые был показан в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге в музыкальном театре «Зазеркалье». В произведении отражена судьба российской глубинки на рубеже лихих 90-х и 2000-х годов - мозаика из судеб и историй, иногда весёлых, иногда печальных, но неизменно откровенных и правдивых. Читатель погружается в знакомые по «Тихому Дону» декорации хуторов Волгоградской области спустя сто лет, чтобы увидеть, что произошло с этими живописными местами Южной России после развала Советского Союза до сегодняшних дней. По мнению автора, эта, до боли злободневная тема, незаслуженно мало освещается как в актуальной литературе, так и в современном театре. Тем не менее, Игорь отмечает, что книга и сам спектакль задумываются добрыми, честными, без морализаторства.

Книга содержит большое количество авторских иллюстраций, которые, с помощью новейших технологий, служат полноценными декорациями к спектаклю. Режиссером спектакля стал однокурсник и близкий друг Игоря – Юрий Евдокимов. Звуковое и световое сопровождение спектакля доверили технической команде Дельфина: светоинженеру Андрею Луканину и звукорежиссёру Александру Майорову. А за особую атмосферу казачьего хутора по традиции отвечают залихвацкие переливы гармошки. Специально для этого спектакля Игорь Растеряев написал несколько новых песен.