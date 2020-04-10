«Что-то я не вижу на улицах трупов»: почему упал индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге и будет ли теперь новая вспышка заболеваемости

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на середину 10 апреля 2020 года составил 2,7 — это значит, что большинство людей, вопреки рекомендациям «сверху», не хотят сидеть на карантине. Что толкает горожан на улицы в разгул коронавируса, и чем это может для всех нас обернуться — разбирались корреспонденты «Комсомолки».

На часах — 11:30. На Невском проспекте — полно людей. Не так, как в обычный день, но на светофорах периодически собираются немаленькие толпы, а на дорогах то и дело возникают привычные каждому жителю столицы пробки.

Дома не сидится даже пожилым. Люди в возрасте уповают на крепкий иммунитет.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Почему не самоизолировался? - недоуменно переспрашивает первый прохожий, к которому мы обратились с вопросом «в чем, собственно, дело?». - Я самоизолировался! Это же мне решать, как поступать, верно? Вот я сейчас иду один, никого не трогаю. Полная изоляция!

Таких «изолировавшихся» за десять минут неспешной прогулки набралось человек двадцать. Отговорки у всех разные — от худо-бедно приемлемых до абсурдных.

- Вы знаете, я бизнесмен, - отвечает спешащий куда-то мужчина с густой бородой. - И я свой бизнес останавливать не хочу — кто мне потом вернет деньги? И потом — я что-то не вижу, чтобы на улицах лежали трупы, а вокруг носились кареты скорой помощи. Значит, все не так страшно.

У закрытого впервые за последние 200 лет Гостиного двора натыкаемся на группу подростков. Ребята вполне расслаблены — бредут куда-то, потягивают пиво из бутылок.

- Так солнышко же! - пожимает один из них плечами, стоит нам завести разговор. - Мы два дня из дома не выходили. А теперь имеем право погулять немного. Тем более у меня вот и маска есть! Вот тут, в кармане. Правда, они больше как атрибут...

Основные достопримечательности города опустели, но на улицах народа хватает.Фото: Олег ЗОЛОТО

Прощаемся... и через десяток шагов натыкаемся на пожилую женщину. Вот уж кому бы сидеть дома — все-таки основная группа риска! Но нет...

- Да я только в магазин, только в магазин! - бабушка в доказательство своих слов показывает заранее припасенный пакетик с логотипом. - Почему сама, если есть волонтеры? Да что мне эти волонтеры — я вроде пока еще не лежачая, могу и пройтись! А маска у меня тут же, в сумке. Правда, я ее не ношу — дефицит же, где я другую достану?..

На Лиговском нам попадается еще один представитель группы риска — пожилой мужчина, медленно переставляя ноги, бредет «заправить картридж». На вопрос, действительно ли это сейчас так необходимо, машет рукой:

- Если так рассуждать, получается, без всего прожить можно, - констатирует он. - А вообще я в этот вирус не верю. Мы уже свиной грипп победили, эболу, атипичную пневмонию. Мне вот 75, а я последние годы вообще не болел. Значит, и сейчас должно обойтись.

Большинство гуляющих не видит в нарушении самоизоляции ничего страшного.Фото: Олег ЗОЛОТО

Надежда на «авось» - вообще, судя по всему, основное оружие петербуржцев против коронавируса. В одном из парков (его, судя по всему, физически нельзя закрыть на карантин — нет ни заборов, ни ворот) набредаем на детскую площадку. Мамочки, гуляющие по тропинкам с колясками, сообщают, что еще вечером она была обмотана сигнальной лентой, но утром они же сами ее и оборвали.

- А почему мы должны сидеть дома, когда все гуляют? - недоумевает одна из женщин. - Да и потом — вы попробуйте объяснить маленькому ребенку, почему ему нельзя на улицу, когда солнышко светит! У меня сын просто одевается, обувается и встает у двери. И никак его в комнату не загонишь.

Перспектива переболеть коронавирусом без симптомов, стать носителями и заразить кого-то из родных или близких петербуржцев тоже не особо пугает. Чаще всего они либо просто отмахиваются, либо рассуждают в духе «если это суждено случиться — это случится». А индекс самоизоляции между тем неумолимо ползет вниз - на 16:00 10 апреля он был самым низким среди показателей у всех городов-миллионников.

Людей в масках не так много. Вопрос "кто скупил все запасы?" напрашивается сам собой.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Конечно, ничем хорошим это не закончится, - констатирует врач-эксперт Тимур Пестерев. - Мы уже однажды столкнулись с подобным - в первые же карантинные выходные, за которыми последовала вспышка заболеваемости во всех городах, где люди отправились в парки и на шашлыки вместо того, чтобы остаться дома. Изоляция сейчас - самый действенный способ противостоять эпидемии. Так что если ее не соблюдать, сценарий из условно китайского может стать итальянским или испанским - со всеми вытекающими последствиями.