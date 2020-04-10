2020-04-10T18:48:27+03:00
Новости компаний

МегаФон повысит скорость просмотра телеканалов и фильмов из собственной медиатеки

Компания обновила инфраструктуру для ускорения онлайн-видео и ТВ
Маргарита РЕПИНА
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Скорость загрузки видео-контента вырастет.Скорость загрузки видео-контента вырастет.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В конце марта вся страна превратилась в вынужденных домоседов. Из-за пандемии коронавируса большая часть населения самоизолировалась. Не заскучать в четырех стенах многим помогает интернет. Как рассказали в компании МегаФон, за последние несколько недель потребление онлайн-видео и цифрового телевидения МегаФон ТВ выросло на 30%. Чтобы сделать просмотр контента еще комфортнее, мобильный оператор запускает новое решение. В дополнение к существующей системе доставки контента, уже представленной 17 дата-центрами, компания начинает использовать собственную платформу кэширования данных Multi-CDN общей пропускной способностью 400 Гбит/с. Это позволит абонентам получать видеоконтент с серверов, расположенных в непосредственной близости от региона абонента.

Multi-CDN существенно повышает качество работы сервиса и уменьшает задержки при воспроизведении видео, особенно при трансляции ТВ-каналов в формате HD в часы наибольшей нагрузки. Система в режиме реального времени кэширует более 200 ТВ-каналов и одномоментно хранит свыше 250 ТБ самого востребованного зрителями видеоконтента.

- В условиях, когда многие абоненты вынуждены оставаться и работать дома, мы продолжаем повышать качество и скорость просмотра телеканалов и фильмов из нашей обширной медиатеки. Общая пропускная способность системы составляет 400 Гбит/с, что позволит просматривать контент большому количеству пользователей даже при повышенной нагрузке на сеть, – отметил генеральный директор МегаЛабс Андрей Кушнарев.

Во второй половине марта 2020 года трафик онлайн-сервиса МегаФон ТВ увеличился на 30%. Самый большой рост показал контент для юных зрителей – количество просмотров мультфильмов и кино для детей и подростков выросло на 40%. Интерес к новостям в России увеличил число просмотров ТВ-каналов. Так, второе обращение президента одновременно смотрели рекордные 140 тыс. пользователей сервиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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