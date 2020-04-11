Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 11 апреля 2020 года: карантин в институте травматологии и общежитии Политеха

«Комсомолка» подготовила последние новости о коронавирусе на утро 11 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. К сожалению, растет количество людей, зараженных опасной инфекцией.

- За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили коронавирус у очередных 35 пациентов. Итого в городе на Неве опасная инфекция подтвердилась у 408 человек. Из этого числа пациентов за все время выздоровели и выписались из больниц 56 человек, а четверо – скончались. В Ленобласти с начала пандемии уже 129 случаев заражения, а выздоровлений – три. Смертей от инфекции в 47-м регионе не было, - передает всероссийский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В городе закрыли еще два учреждения на карантин. Сначала не повезло НИИ травматологии и ортопедии имени Вердена. Вход и выход из клиники запрещен по 23 апреля. Часть врачей сейчас изолированы с пациентами в разных отделениях. Следом карантин настиг и общежитие колледжа СПбПУ. Там у 17-летнего студента с ослабленным иммунитетом нашли коронавирус. Теперь учащиеся заперты на 14 дней в четырех стенах.

Тем временем в Петербурге индекс самоизоляции горожан показал новый антирекорд, упав до 2,7 балла. Журналист «Комсомолки» пообщался с людьми, гуляющими на улицах города, о том, почему они пренебрегают рекомендацией сидеть дома во время пандемии.

Петербуржцам, нарушившим режим самоизоляции, активно выписывают приличные штрафы. Например, наказание в 15 тысяч рублей назначили женщине, которая контактировала с больным коронавирусом, но все равно пустила к себе гостей из-за скуки. Итого в городе составили около 300 протоколов на всех нарушителей карантина.

И, наконец, к ночи минувшей пятницы в Пулково приземлились два самолета из Пхукета и Ларнаки, эвакуировавшие россиян из-за рубежа. Их ждет самоизоляция или же обсерватор в пансионате «Заря».