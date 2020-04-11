2020-04-11T01:37:17+03:00
Звезды

Откровения звезд в самоизоляции: Юрий Шевчук рассказал, как попал в морг после драки с уголовниками

Лицо музыканта было сломано в шести местах
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Юрий Шевчук рассказал, как попал в морг после драки с уголовниками под Петербургом. Фото: YouTube / канал officialddtЮрий Шевчук рассказал, как попал в морг после драки с уголовниками под Петербургом. Фото: YouTube / канал officialddt
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Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, находясь в самоизоляции в деревне, отвечает на скопившиеся вопросы поклонников. Видео он выкладывает на Youtube в свободный доступ. Уже опубликовано три ролика.

Один из фанатов задал музыканту вопрос о фильме «Духов день» 1991 года, в котором он снимался. Шевчук рассказал о том, как проходили съемки и не только.

Все происходило в Сиверской под Петербургом. В последний съемочный день на площадку были приглашены все музыканты ДДТ с аппаратурой. Дали концерт. Накрыли столы — хорошо отметили.

— Когда все уже полегли, мы с режиссером Сергее Сельяновым пошли искать добавку. Наткнулись на какое-то странное кафе. Заходим. Там сидят настоящие уголовники, человек шесть. На столе у них сиротливо блестит бутылка водки и немного закуски. «Ну, что, чуваки, — говорят они нам, — угостимся?». В общем начали наезжать. Сережа не сдержался и вступил с ними в спор. Он получил первый и лег сразу, а я отбивался. В результате очнулся я в больничном морге. Наш клавишник Андрей Муратов на машине привез меня к своему дяде-врачу в Первый медицинский институт. Но мест в реанимации не было и меня временно поместили в морг. Очухиваюсь, кругом мертвые лежат, в углу тусклая лампочка горит… Через некоторое время два санитара перевезли меня на каталке в лифт. Помню, как я поднимаюсь в реанимацию из морга. Это было уникальное путешествие, — рассказал Юрий Юлианович.

По его словам, картина «Духов день» — это тоже путешествие, то ли человека, то ли духа. И вот это второе путешествие в больничном лифте раскрыло ему суть фильма. А лицо было сломано в шести местах, ходило ходуном. Доктор сказал: «Еще один удар и все…

ИСТОЧНИК KP.RU

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