2020-04-11T11:58:51+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 11 апреля 2020 года: заболели еще 80 человек

За сутки в городе поставлен рекорд по новым случаям коронавируса, общее число заболевших составило 488 человек
Петр КИБЕР
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За сутки в Петербурге заболели коронавирусом еще 80 человек.За сутки в Петербурге заболели коронавирусом еще 80 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Федеральный Оперативный штаб по коронавирусу привел новые данные по количеству подтвержденных случаев за прошедшие сутки. Так, на 11 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге зафиксированы 80 новых пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.

- За прошедшие сутки в России выявлено 1667 новых случаев коронавируса. Больше всего – 1030 – в Москве. В Подмосковье – 152 и 80 – в Санкт-Петербурге, - сообщает Оперштаб.

Таким образом, общее количество заболевших в стране достигло 13 584 человек. 1045 выздоровели (+250), а 106 – умерли (+12 новых смертельных случаев за сутки).

В Санкт-Петербурге на 11 апреля картина следующая: заболевших – 488, вылечившихся – 74, умерших – 4.

На карантине находится 5612 человек. Из них 2436 – контактные. 48 горожан пребывают в обсерваторе на базе пансионата «Заря», а 3128 - на самоизоляции.

В Ленинградской области за последние сутки число подтвержденных случаев коронавируса выросло на пять человек и достигло 134-х. Три пациента выздоровели, смертельных случаев нет.

Напомним, что накануне из Таиланда и с Кипра в Пулково прилетели два вывозных борта, на которых в город привезли 139 человек. Зараженных среди них нет, однако всем предстоит две недели домашнего карантина.

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 11 апреля 2020 года: карантин в институте травматологии и общежитии Политеха

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 11 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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