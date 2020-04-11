Первая смерть от коронавируса в Смоленске: умер пациент, недавно вернувшийся из Москвы

Первая Смерть от коронавируса зафиксирована в Смоленске. По сведениям регионального управления Роспортебнадзора по Смоленской области, по состоянию на 14:00 11 апреля был зафиксирован смертельный исход у местного жителя, вернувшегося из Москвы.

- Заражение произошло на территории Москвы.В Смоленск пациент прибыл будучи уже больным и тяжелом состоянии госпитализирован в специализированное медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Несмотря на все усилия врачей и проводимую терапию, состояние пациента оставалось тяжелым, усугублялось уже имевшимися у пациента заболеваниями, что в общей сумме дало осложнения, из-за которых и наступила смерть.

Напомним, что по состоянию на 11 апреля в Смоленске подтверждено 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В том числе в Смоленске – 8, в Гагаринском районе – 5, Рославльском – 2, Ярцевском – 1. Также один больной выявлен в городе Десногорск.

Один пациент числится выздоровевшим.

Всего по Смоленской области под наблюдением пол коронавирусу находится 1293 человека, в том числе 1217 – на домашней самоизоляции и 76 – на карантине в медучреджениях. На инфекцию COVID-19 протестировано 2698 жителей Смоленской области.

В региональном управлении Роспотребнадзора напоминают, что всем гражданам, в особенности пожилым и людям с хроническими заболеваниями, попадающими в группу риска, необходимо соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и вызвать врача. А также не посещать общественных мест и соблюдать самоизоляцию.

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