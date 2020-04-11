Вирусолог объяснил, почему не стоит беспокоиться из-за рекордного числа заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург в субботу, 11 апреля, побил свой предыдущий рекорд по числу заболевших коронавирусом. Зараженными Covid-19 за сутки оказались 80 человек. Прошлый рекорд был - 69 заболевших коронавирусной инфекцией. Тогда врачи назвали это первой вспышкой заболевших. Почему, произошла вторая вспышка объяснил вирусолог, доктор медицинских наук Евгений Жемчугов.

- В первую очередь нужно соотнести количество вновь выявленных зараженных с количеством всех выполненных анализов, - пояснил доктор медицинских наук, вирусолог Владислав Жемчугов. - Представьте, вчера было выполнено 10 тысяч анализов и выявлено 70 заболевших, а сегодня 20 тысяч анализов и выявлено - 80! Понятно, что заболеваемость упала в два раза! Просто больше сделали анализов и больше выявили. Мы не знаем количество анализов, чтобы сравнивать вчерашние и сегодняшние цифры. Нужно обязательно приводить все цифры не в абсолютном количестве, а по соотношению результатов к количеству выполненных анализов.

По словам Евгения Жемчугова, если мы будем приводить всю статистику, то будет не такая удручающая картина по числу заболевших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 11 апреля 2020 года: заболели еще 80 человек

За сутки в городе поставлен рекорд по новым случаям коронавируса, общее число заболевших составило 488 человек (подробности)