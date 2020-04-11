2020-04-11T19:12:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог объяснил, почему не стоит беспокоиться из-за рекордного числа заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге

По его словам, чтобы иметь реальную картину, нужно приводить все цифры
Роман ЛЯЛИН
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Число заболевших зависит от количества проведенных тестовЧисло заболевших зависит от количества проведенных тестовФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Санкт-Петербург в субботу, 11 апреля, побил свой предыдущий рекорд по числу заболевших коронавирусом. Зараженными Covid-19 за сутки оказались 80 человек. Прошлый рекорд был - 69 заболевших коронавирусной инфекцией. Тогда врачи назвали это первой вспышкой заболевших. Почему, произошла вторая вспышка объяснил вирусолог, доктор медицинских наук Евгений Жемчугов.

- В первую очередь нужно соотнести количество вновь выявленных зараженных с количеством всех выполненных анализов, - пояснил доктор медицинских наук, вирусолог Владислав Жемчугов. - Представьте, вчера было выполнено 10 тысяч анализов и выявлено 70 заболевших, а сегодня 20 тысяч анализов и выявлено - 80! Понятно, что заболеваемость упала в два раза! Просто больше сделали анализов и больше выявили. Мы не знаем количество анализов, чтобы сравнивать вчерашние и сегодняшние цифры. Нужно обязательно приводить все цифры не в абсолютном количестве, а по соотношению результатов к количеству выполненных анализов.

По словам Евгения Жемчугова, если мы будем приводить всю статистику, то будет не такая удручающая картина по числу заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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