Какое небо голубое: режим самоизоляции очистил Петербург от людей и помог очиститься природе

У любой медали, как известно, всегда две стороны. И что человеку карантин, то природе – подарок. Пандемия коронавируса и введенные для того, чтобы остановить болезнь меры, резко снизили количество людей и транспорта на улицах больших городов. И Петербурга, в том числе. Сидящие в самоизоляции горожане даже сами не всегда замечают, насколько чище стал воздух, а небо - голубым. Зато специалисты отметили резкое улучшение экологической обстановки.

- Воздух действительно очищается, и это видно даже невооруженным глазом: серая шапка смога над Петербургом поблекла. Машин на улицах стало гораздо меньше. А именно на их совести 80% загрязнения атмосферы, - рассказал «Комсомолке» председатель Северо-Западного отделения «Зеленого Креста» Юрий Шевчук.

Было-стало: Стрелка Васильевского острова.Фото: Олег ЗОЛОТО

О том, что дышать стало легче, подтверждают и в городском Комитете по природопользованию. И не просто «на глазок», а на основе точных данных с метеостанций.

- Если 27 марта концентрация диоксида азота в среднем по городу была выше привычных 0,9 единиц пдк (предельно допустимой концентрации) и составляла 1,2 пдк - перед карантином горожане массово рванули в магазины и на дачи, то с 29 марта по 5 апреля она снизилась вплоть до 0,3 пдк, – сообщили «КП-Петербург» в отделе экомониторинга комитета.

Напомним, что ограничительные меры начали действовать по всей России именно с 29 (формально с 30) марта. Сейчас недельный режим самоизоляции продлен до 30 апреля.

Было-стало: Невский проспект.Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, дельфинов в Неве, конечно же, ждать не стоит. Хотя бы потому, что они здесь просто не водятся, а вот дать природе передышку, карантин поможет.

Ну а пока редкие петербуржцы, среди которых по долгу службы оказался и фотограф «Комсомолки», ловят редкие виды мегаполиса: пустая Дворцовая площадь, безлюдный Невский, Стрелка Васильевского острова без привычных свадебных кортежей и ясное синее небо над шпилем Петропавловской крепости, которое кажется особенно чистым даже под тучами.