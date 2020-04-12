Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 12 апреля 2020 года: Новый вывозной рейс из Таиланда и общежитие с больными мигрантами

«Комсомольская правда» продолжает пристально следить за эпидемической ситуацией в городе и области и собрала последние новости о коронавирусе на утро 12 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. Последние известные цифры таковы:

- По состоянию на раннее утро 12 апреля в Санкт-Петербурге зафиксировано 80 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших достигло 488 человек. 74 пациента вылечились и были выписаны из больниц, а четверо – скончались, - сообщает всероссийский Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Ленинградской области за сутки были подтверждены пять случаев коронавирусной инфекции, об этом информирует и региональное управление Роспотребнадзора.

Таким образом, общее число заразившихся составило 134 человека, трое из которых вылечились. Смертельных случаев в регионе не было.

Напомним, что в субботу и воскресенье в крупных городах Ленобласти: Кудрово, Мурино и Сосновом Бору намечены рейды по проверке соблюдения режима самоизоляции. Один из таких уже дал результаты: в поселке Новосергиевка, в паре километров от границы Петербурга, был выявлен нелегальный хостел, в котором жили 154 мигранта, 14 из которых имели признаки ОРВИ. Сейчас их проверяют на коронавирус, а само общежитие закрыто на карантин.

А в Пулково тем временем приземлился третий за два дня вывозной рейс. На этот раз из столицы Таиланда Бангкока в Петербург прилетели 109 граждан России. Всех их ждет 14-дневный карантин дома или в «Заре».

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