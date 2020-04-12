«Наверное, выпью рюмочку за обедом»: знаменитый мультипликатор Константин Бронзит рассказал, как отметил юбилей в режиме самоизоляции

Известному российскому мультипликатору, сценаристу и двукратному номинанту на премию «Оскар» Константину Бронзиту сегодня, 12 апреля, исполнилось 55 лет. Правда, как рассказал сам именинник «КП-Санкт-Петербург», никаких особо восторженных чувств по случаю круглой даты он не испытывает, а праздник проводит в рабочем режиме.

- Во-первых, как-то так сложилось, что я не особенно люблю свои собственные дни рождения, - поделился мультипликатор. – У меня на них, можно сказать, какая-то аллергия. Да и тем более в текущих обстоятельствах – какой уж тут праздник? Я, как и большинство петербуржцев, нахожусь на самоизоляции. Так что куража нет. Не сказать, чтобы я совсем уж был в упадке, но как-то не про это думается. Поэтому я никак и не праздновал и праздновать не буду – разве что выпью рюмочку попозже, за обедом.

По словам Бронзита, он полностью погружен в работу. Правда, не сказать, чтобы на карантине стал больше успевать: все-таки постоянно сидение дома сказывается на рабочем настрое.

- По счастью, у меня в принципе такая работа, которой самоизоляция особо и не вредит, - констатирует юбиляр. – Я что на студии сидел за компьютером, что сейчас сижу. Времени на дорогу только не приходится тратить.

А вот горячих поклонников творчества знаменитого мультипликатора нам придется разочаровать: по словам Бронзита, сейчас он занят текущими проектами, выполняет в основном обязанности координатора и супервайзера и ни над какими особенными новинками не работает.

- Есть какие-то мысли, безусловно, - признается наш собеседник. – Но о них пока еще слишком рано говорить.

Напомним: Константин Бронзит вместе с семьей недавно вернулся из Великобритании. Из-за коронавируса рядовой перелет превратился для него и его близких в настоящее испытание.