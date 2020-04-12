2020-04-12T20:46:02+03:00
Общество

«Наверное, выпью рюмочку за обедом»: знаменитый мультипликатор Константин Бронзит рассказал, как отметил юбилей в режиме самоизоляции

12 апреля автору мультфильмов «Карлик Нос» и «Алеша Попович и Тугарин змей» и двукратному номинанту на премию «Оскар» исполнилось 55 лет
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
По словам Константина Бронзита, юбилей он встретил в рабочем настроении и без куража.По словам Константина Бронзита, юбилей он встретил в рабочем настроении и без куража.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Известному российскому мультипликатору, сценаристу и двукратному номинанту на премию «Оскар» Константину Бронзиту сегодня, 12 апреля, исполнилось 55 лет. Правда, как рассказал сам именинник «КП-Санкт-Петербург», никаких особо восторженных чувств по случаю круглой даты он не испытывает, а праздник проводит в рабочем режиме.

- Во-первых, как-то так сложилось, что я не особенно люблю свои собственные дни рождения, - поделился мультипликатор. – У меня на них, можно сказать, какая-то аллергия. Да и тем более в текущих обстоятельствах – какой уж тут праздник? Я, как и большинство петербуржцев, нахожусь на самоизоляции. Так что куража нет. Не сказать, чтобы я совсем уж был в упадке, но как-то не про это думается. Поэтому я никак и не праздновал и праздновать не буду – разве что выпью рюмочку попозже, за обедом.

По словам Бронзита, он полностью погружен в работу. Правда, не сказать, чтобы на карантине стал больше успевать: все-таки постоянно сидение дома сказывается на рабочем настрое.

- По счастью, у меня в принципе такая работа, которой самоизоляция особо и не вредит, - констатирует юбиляр. – Я что на студии сидел за компьютером, что сейчас сижу. Времени на дорогу только не приходится тратить.

А вот горячих поклонников творчества знаменитого мультипликатора нам придется разочаровать: по словам Бронзита, сейчас он занят текущими проектами, выполняет в основном обязанности координатора и супервайзера и ни над какими особенными новинками не работает.

- Есть какие-то мысли, безусловно, - признается наш собеседник. – Но о них пока еще слишком рано говорить.

Напомним: Константин Бронзит вместе с семьей недавно вернулся из Великобритании. Из-за коронавируса рядовой перелет превратился для него и его близких в настоящее испытание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
У нас борьба с общей бедой или голимый капитализм без соплей и сантиментов?
Почему из-за вируса больше всего страдают обычные россияне-работяги, которым не прощают проценты по кредитам, забирают машины на штрафстоянки и требуют платить арендную плату - хотя работа бизнеса остановлена
«Наверное, выпью рюмочку за обедом»: знаменитый мультипликатор Константин Бронзит рассказал, как отметил юбилей в режиме самоизоляции
12 апреля автору мультфильмов «Карлик Нос» и «Алеша Попович и Тугарин змей» и двукратному номинанту на премию «Оскар» исполнилось 55 лет
Советы юриста на время карантина: Как добыть справку для перемещения по городу, спастись от соседа-стукача и не влететь на штраф за прогулку с ребенком
На главные вопросы россиян во время самоизоляции отвечаем вместе с почетным адвокатом России Леонидом Ольшанским
Новости 24
Прогноз погоды на 13 апреля в Санкт-Петербурге: облачно и дождь
12 спасателей тушили загоревшийся балкон в Невском районе Санкт-Петербурга
12 человек с подозрением на коронавирус выявили в клинике имени Пирогова при Санкт-Петербургском госуниверситете
Лахта Центр превратили в стартующую космическую ракету в честь Дня космонавтики
Две легковушки столкнулись на абсолютно пустом перекрестке в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Жители Ленобласти с начала апреля 785 раз нарушили запрет на прогулки по лесам
Пьяный мужчина угрожал жене боевой осколочной гранатой в Ленобласти
«Подарок ко дню космонавтики»: редкой красоты гало заметили в небе над Санкт-Петербургом
МЧС предупреждает о шквальном ветре и гололедице в Ленобласти
«У малыша большая кровопотеря»: Месячного тюлененка, истерзанного птицами и собаками, спасли в Ленобласти