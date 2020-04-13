2020-04-12T23:16:47+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 13 апреля 2020 года: еще один роддом на карантине и, предположительно, массовое заражение в клинике СПбГУ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 13 апреля 2020 года
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Санкт-Петербург по-прежнему занимает третье место по количеству зараженных новым коронавирусом.Санкт-Петербург по-прежнему занимает третье место по количеству зараженных новым коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на утро 13 апреля в Санкт-Петербурге. По данным оперативного штаба, эпидемиологическая обстановка в Северной столице по-прежнему далека от идеальной. За истекшие сутки в города зарегистрировали 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом восемь человек из тех, кто заразился заранее, благополучно поправились.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге было зафиксировано 557 случаев заражения COVID-19, - уточнили в городском оперативном штабе. - Умерло четыре человека. Выздоровело 74 человека.

В городе по-прежнему действуют строгие правила самоизоляции. Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе по-прежнему действуют строгие правила самоизоляции.Фото: Олег ЗОЛОТО

Между тем, вечером 12 апреля, предположительно, массовое заражение новой инфекцией зарегистрировали в клинике имени Пирогова при Санкт-Петербургском государственном университете. Коронавирус заподозрили у 12 человек: 10 пациентов и двух медицинских работников младшего звена. Сейчас их анализы ожидают подтверждения. Кроме того, ночью на карантин закрылся роддом на улице Томбасова в Красносельском районе Санкт-Петербурга - там коронавирус подозревают у одной из рожениц.

В соседней Ленинградской области заболевших тоже прибавилось: плюс пять человек за минувшие сутки. Случаи заболевания зарегистрировали в трех районах: Всеволожском, Выборгском и Гатчинском. В общей сложности с начала эпидемии в регионе коронавирусом заразилось 139 человек. Трое из них уже выздоровели. Смертельных случаев в Ленобласти до сих пор не отмечается. Кроме того, по сообщениям местного комитета по здравоохранению, в регион поступило 5 000 новых экспресс-тестов, которые позволяют выявить заболевание за 10 минут. Их будут использовать для пациентов с внебольничными пневмониями.

Коронавирус: как спасти больного ..Метод профессора Залманова

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
У нас борьба с общей бедой или голимый капитализм без соплей и сантиментов?
Почему из-за вируса больше всего страдают обычные россияне-работяги, которым не прощают проценты по кредитам, забирают машины на штрафстоянки и требуют платить арендную плату - хотя работа бизнеса остановлена
«Наверное, выпью рюмочку за обедом»: знаменитый мультипликатор Константин Бронзит рассказал, как отметил юбилей в режиме самоизоляции
12 апреля автору мультфильмов «Карлик Нос» и «Алеша Попович и Тугарин змей» и двукратному номинанту на премию «Оскар» исполнилось 55 лет
Советы юриста на время карантина: Как добыть справку для перемещения по городу, спастись от соседа-стукача и не влететь на штраф за прогулку с ребенком
На главные вопросы россиян во время самоизоляции отвечаем вместе с почетным адвокатом России Леонидом Ольшанским
Новости 24
Еще один роддом закрыли на карантин из-за коронавируса в Санкт-Петербурге
Прогноз погоды на 13 апреля в Санкт-Петербурге: облачно и дождь
12 спасателей тушили загоревшийся балкон в Невском районе Санкт-Петербурга
12 человек с подозрением на коронавирус выявили в клинике имени Пирогова при Санкт-Петербургском госуниверситете
Лахта Центр превратили в стартующую космическую ракету в честь Дня космонавтики
Две легковушки столкнулись на абсолютно пустом перекрестке в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Жители Ленобласти с начала апреля 785 раз нарушили запрет на прогулки по лесам
Пьяный мужчина угрожал жене боевой осколочной гранатой в Ленобласти
«Подарок ко дню космонавтики»: редкой красоты гало заметили в небе над Санкт-Петербургом
МЧС предупреждает о шквальном ветре и гололедице в Ленобласти
«У малыша большая кровопотеря»: Месячного тюлененка, истерзанного птицами и собаками, спасли в Ленобласти