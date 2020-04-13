Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 13 апреля 2020 года: еще один роддом на карантине и, предположительно, массовое заражение в клинике СПбГУ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на утро 13 апреля в Санкт-Петербурге. По данным оперативного штаба, эпидемиологическая обстановка в Северной столице по-прежнему далека от идеальной. За истекшие сутки в города зарегистрировали 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом восемь человек из тех, кто заразился заранее, благополучно поправились.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге было зафиксировано 557 случаев заражения COVID-19, - уточнили в городском оперативном штабе. - Умерло четыре человека. Выздоровело 74 человека.

В городе по-прежнему действуют строгие правила самоизоляции.Фото: Олег ЗОЛОТО

Между тем, вечером 12 апреля, предположительно, массовое заражение новой инфекцией зарегистрировали в клинике имени Пирогова при Санкт-Петербургском государственном университете. Коронавирус заподозрили у 12 человек: 10 пациентов и двух медицинских работников младшего звена. Сейчас их анализы ожидают подтверждения. Кроме того, ночью на карантин закрылся роддом на улице Томбасова в Красносельском районе Санкт-Петербурга - там коронавирус подозревают у одной из рожениц.

В соседней Ленинградской области заболевших тоже прибавилось: плюс пять человек за минувшие сутки. Случаи заболевания зарегистрировали в трех районах: Всеволожском, Выборгском и Гатчинском. В общей сложности с начала эпидемии в регионе коронавирусом заразилось 139 человек. Трое из них уже выздоровели. Смертельных случаев в Ленобласти до сих пор не отмечается. Кроме того, по сообщениям местного комитета по здравоохранению, в регион поступило 5 000 новых экспресс-тестов, которые позволяют выявить заболевание за 10 минут. Их будут использовать для пациентов с внебольничными пневмониями.