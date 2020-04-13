2020-04-13T11:37:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 13 апреля 2020 года: заболел еще 121 человек

За сутки в городе изменилась статистика по новым случаям коронавируса, общее число заболевших составило 678 человек
Петр КИБЕР
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Оперштаб обновил данные по числу подтвержденных случаев коронавируса на 13 апреля.Оперштаб обновил данные по числу подтвержденных случаев коронавируса на 13 апреля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Общероссийский Оперативный штаб по коронавирусу обновил данные по количеству заболевших за прошедшие сутки. Так, на 13 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге подтверждено 121 новый случай коронавирусной инфекции. Общее число по Петербургу составляет 678 человек.

- Всего в России за минувшие сутки подтверждено еще 2558 случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших в Москве - 837. 78 человек заболели в Санкт-Петербурге и 75 -в Подмосковье, - сообщает Оперштаб.

Таким образом, общее количество больных с подтвержденным коронавирусом в России составляет 18 328 человек. Подавляющее число из них находится в столичных клиниках, это 11 513 пациентов. На втором месте идет Московская область - 1855 случаев, третьим стал Петербург - 678 больных.

Нынешняя прибавка в 121 новый случай - рекорд с начала пандемии. До этого больше 80 человек разом (11 апреля) не заболевали коронавирусом. Впрочем, заразились они в разное время, в данном случае речь идет от лабораторных подтверждениях инфекции.

По состоянию на 13 апреля в Петербурге также остается четыре смертельных случая, а число вылечившихся выросло на четыре и достигло 78 пациентов.

В Ленинградской области за сутки зафиксировали 16 новых больных, причем 10 из них - мигранты-рабочие, жившие в нелегальном хостеле во Всеволожском районе. Общее число заболевших в регионе достигло 155 человек. Трое из них выздоровели, а смертельных случаев не было.

Напомним, что накануне в Ленобласть регион доставили 5 000 новых экспресс-тестов, которые выявить коронавирус за 10 минут. В Первую очередь с их помощью проверят пациентов с внебольничной пневмонией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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