В Петербурге в жилом доме «хлопнул» баллон с газом

Громкий хлопок и звон разбитого стекла разбудили утром 13 апреля жителей обычной многоэтажки в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Здесь, в одной из квартир, «рванул» баллончик с газом для туристической плитки.

- В 11:04 в дежурную часть поступила заявка о ЧП по адресу: Морская набережная, дом 15. Прибывшие пожарные подразделения установили, что в квартире на десятом этаже произошла разгерметизация туристического газового баллона (для горелки) объемом 300мл, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

К счастью, от «хлопка» баллончика – размером чуть больше обычного дезодоранта – пострадало только окно, из которого взрывной волной выбило стекла. Осколки упали на тротуар лишь чудом никого не поранив. Немного досталось припаркованным машинам.

Сами жители квартиры отделались легким шоком. Их успокоили спасатели, которые осмотрели место происшествия и убедились, что несущие конструкции и внешние стены дома не пострадали.

Всего на вызов выезжали два наряда МЧС в количестве восьми человек. Сейчас в квартире работают дознаватели, которые выясняют причины, по которым мог разгерметизироваться баллон с газом.