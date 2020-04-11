«Такой театр» запускает онлайн-марафон своих лучших спектаклей

Первый театральный онлайн-марафон запускают независимый Такой театр и создатели платформы для концертов на карантине STAY. С 11 по 22 апреля на площадке покажут сразу четыре постановки театра. Марафон рассчитан на зрителей, интересующихся живым, ярким и актуальным современным театром. Кроме того, это возможность поддержать независимый театр во время самоизоляции.

Первый спектакль марафона - «Мария Стюарт», на основе документальных материалов о жизни последней католической королевы Шотландии, но сам спектакль Игоря Сергеева и Вари Светловой – это вневременная история любви, страсти, предательства и борьбы за власть. Разговор о выборе, который мы совершаем каждый день. Постановка разделена на два акта – первый покажут 11 апреля, а второй на следующий день -12 апреля.

Фото: предоставлено организаторами.

Спектакль «Крыша» Владимира Кузнецова состоит из пяти монологов, пяти историй о страхе, любви, ненависти и страсти. Каждый герой появляется в кадре со своим рассказом, и каждая история содержит свою загадку, раскрыть которую можно только собрав все монологи воедино, как мозаику. Спектакль можно увидеть 16 апреля.

«Дядя Ваня» – фантазия на тему пьесы Чехова. Разговор о театре и актёрах. Классическая пьеса прорывается в фантазию, созданную режиссёром Филиппом Виноградовым, отдельными сценами, монологами и жестами, создавая особую вневременную атмосферу. Полная иронии и юмора постановка о создании спектакля. Показ состоится 18 апреля.

«БЫК» – единственная в России постановка по пьесе современного британского драматурга Майка Бартлетта. Режиссером выступил Тимур Салихов. Обычный офис превращается в боксерский ринг. Рабочий день – игра на выживание. Кто останется победителем, а кто будет уволен? Режиссер поднимает важные вопросы о буллинге, жестокости и сострадании. Посмотреть спектакль онлайн можно будет 22 апреля.

Начало всех трансляций в 21:00. Узнать подобности можно на сайте: www.staystay.ru/tt