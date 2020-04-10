2020-04-13T13:03:44+03:00
Досуг

Онлайн-концерт Stankov Jazz Band посмотрели 50 тысяч человек

Музыканты выступили на Тинькофф Арене
Маргарита РЕПИНА
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Коллектив сыграл специально подготовленную программу. Фото: организаторы.Коллектив сыграл специально подготовленную программу. Фото: организаторы.
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В Санкт-Петербурге продолжается «культурный карантин». В условиях строгих противовирусных мер музыканты, модная концертная площадка Тинькофф Арена решила поддержать моральный дух поклонников джаза.

8 апреля в прямом эфире сразу на нескольких ресурсах транслировался зажигательный концерт группы Stankov Jazz Band и клуба джазовых танцев Summertime Swing.

Под уникальным куполом «петербургского Альберт-Холла» (это неформальное название КСК «Тинькофф Арена» получил с легкой руки мировых звезд) Stankov Jazz Band сыграл специально подготовленную программу, состоящую из лучших танцевальных мелодий эпохи свинга, а также авторских произведений, написанных в духе музыки 20-х годов. А ведущие танцоры и преподаватели крупнейшего в Санкт-Петербурге клуба джазовых танцев Summertime Swing танцевали линди-хоп и соло-джаз!

- Я и все участники “Stankov Jazz Band” были счастливы сыграть концерт на сцене Тинькофф Арены. Не смотря на то, что зрителей в зале не было, мы чувствовали тысячи глаз и улыбок по ту сторону телевизионных экранов, - поделился впечатлением лидер Stankov Jazz Band Алексей Станков. - Моя задача - доказать современному слушателю, что джаз может быть веселым, зажигательным и понятным, была выполнена на 100 процентов, благодаря высочайшему профессионализму устроителей мероприятия.

Концерт, по понятным причинам, прошел без зрителей, однако общее количество просмотров в интернете составило более 50 тысяч. И это при том, что в принципе вместимость Тинькофф Арены – около 5 тысяч зрителей. То есть виртуально был собран 10-ти кратный аншлаг.

НА ЗАМЕТКУ

Stankov Jazz Band основан известным петербургским гитаристом, бенд-лидером и композитором Алексеем Станковым, автором хита «Ленинградское танго» и создателем первой в России официальной группы, исполняющей цыганский джаз: SwingCouture. Яркость, удивительная легкость и красота мелодий Stankov Jazz Band соседствуют с мерой, юмором и чувством стиля.

Ведущим трансляции стал теле-, радиоведущий Дмитрий Нечаев. Организатором на Тинькофф Арене были приняты все необходимые меры по вирусной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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