2020-04-13T13:47:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый пациент с коронавирусом умер в Архангельской области

Диагноз пожилой женщине был поставлен еще прижизненно
Петр КИБЕР
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Первый пациент с коронавирусом умер в Архангельской области.Первый пациент с коронавирусом умер в Архангельской области.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Оперативный антикоронавирусный штаб Архангельской области подтвердил первую смерть пациента, которому был поставлен диагноз коронавирусная инфекция. По последним данным, скончалась женщина, ранее госпитализированная в местную клиническую больницу.

- К сожалению, сегодня стало известно, что скончалась пациентка, которая находилась в медицинском центре имени Семашко с обострением хронического заболевания. Сейчас назвать причину смерти не представляется возможным, вскрытие еще не проведено, - сообщает Оперштаб Поморья.

Медики поясняют, что точные причины смерти будут известны позднее. Только исследование покажет, умерла женщина именно от коронавируса, ставшего причиной осложнений, или же инфекция оказалась попутным заболеванием, а пациентка скончалась от других заболеваний.

Известно, что пожилая женщина была госпитализирована с уже отягощенным анамнезом. В процессе лечения у нее появились симптомы ОРВИ. Медики взяли анализ на коронавирус, который оказался положительным.

Вскоре состояние пациентки ухудшилось, после чего она в крайне тяжелом состоянии была переведена в инфекционное отделение Архангельской областной клинической больницы, где скончалась, несмотря на все усилия врачей.

Напомним, что по состоянию на 13 апреля всего в Архангельской области заболевшим коронавирусной инфекцией числится 31 человек (+7 новых случаев), пятеро из них выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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