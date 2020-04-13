2020-04-13T14:23:01+03:00
Происшествия

В Архангельске вспыхнул Еврейский культурный центр

По одной из версий, здание со звездой Давида на фасаде могли поджечь
Анна ПОСЛЯНОВА
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За пять лет существования здание уже не раз подвергалось нападению. Фото: ГУ МЧС по Архангельской областиЗа пять лет существования здание уже не раз подвергалось нападению. Фото: ГУ МЧС по Архангельской области
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Неприятный инцидент с нотками антисемитизма произошел в Архангельске. Сегодня, 13 апреля, в четвертом часу утра вспыхнуло здание на улице Гайдара. Его несколько лет назад построили под Еврейский культурный центр «Звезда Севера». С тех пор обитателям центра нет покоя.

Фасад здания украшает звезда Давида. Фото: Еврейский культурный центр «Звезда Севера»

Фасад здания украшает звезда Давида. Фото: Еврейский культурный центр «Звезда Севера»

О том, что дом со звездой Давида на фасаде полыхает, в МЧС сообщили очевидцы. На место оперативно направили специалистов из ближайшей пожарно-спасательной части.

– Огонь остановили у входной группы культурного центра, – сообщают в ГУ МЧС по Архангельской области. – Повреждены остекление, дверь, закоптился тамбур на четырех квадратных метрах.

По одной из версий, Еврейский культурный центр могли пожечь. По крайней мере, об этом может свидетельствовать повреждение двери.

Пострадали дверь и тамбур. Фото: ГУ МЧС по Архангельской области

Пострадали дверь и тамбур. Фото: ГУ МЧС по Архангельской области

К слову, это далеко не первое «нападение» на здание. Так, еще во время строительства центра в 2015 году его обстреляли из пневматики, а в 2016-ом пытались спалить. С горем пополам центр начал работу лишь в 2018 году.

– Кому это там неймется, сказать не могу, – поделился в «Комсомолкой» председатель Совета Национально-культурной автономии евреев Архангельской области Анатолий Обермейстер. – Это не первое нападение на «Звезду Севера», но в последнее время никаких угроз не поступало и ничего странного мы не замечали.

Вред, причиненный зданию, еще только предстоит оценить, но уже понятно, что «ущерб немаленький».

ИСТОЧНИК KP.RU

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